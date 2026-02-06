У тысяч мужчин исчезли отсрочки из-за сбоя в "Резерв+": их могут мобилизовать, — СМИ

Военнообязанного без официально подтвержденной отсрочки могут законно мобилизовать, даже если документа нет из-за технического сбоя в "Резерв+". Один из таких сбоев произошел 2 февраля, когда отсрочки ряда граждан должны были продолжиться автоматически.

Что делать, если уведомление об отсрочке от мобилизации не пришло в приложение, адвокат Роман Симутин объяснил в комментарии "Телеграфу". По словам журналистов, на фоне массовых отключений света, которые парализовали работу электронных реестров Центров предоставления административных услуг 2 февраля, у тысяч украинских мужчин возникла проблема с автоматическим продлением.

Юрист отметил, что когда уведомление не пришло, это означает, что в реестрах недостаточно данных или информация устарела, потому что ЦНАП не смог обработать заявление военнообязанного из-за отключения электроэнергии. В таком случае необходимо самостоятельно идти в ЦНАП с документами.

Если оформленной отсрочки нет — это автоматически становится основанием для мобилизации, даже если у военнообязанного есть законное право не приобщаться к войску. Впрочем, если гражданин не подал заявление вовремя, ответственность лежит только на нем.

"Проблемы с автоматическим продлением, как и предоставлением отсрочек, глобальные. Советую не ждать и подавать документы через ЦНАП", — сказал Роман Симутин.

Он предположил, что массовые сбои могли быть следствием постороннего вмешательства в систему, поскольку такие масшатабные инциденты "просто так не происходят".

"У некоторых людей, которые имели бронирование или продленную отсрочку, она внезапно исчезала 3 февраля, а потом снова появлялась с продлением до 4 февраля. Люди писали, что были в шоке от происходящего. Поэтому здесь не просто технический сбой — есть основания полагать, что проблема связана с определенным вмешательством в систему. Возможно, внешним", — отметил адвокат.

Отсрочка от мобилизации в "Резерв+": комментарий ТЦК о сбое

Представитель Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Истомин отметил, что военнообязанный, который имеет право на отсрочку, должен ее должным образом оформить. Подать документы можно через "Резерв+" или ЦПАУ. Поданные через ЦНАП заявления рассматривает комиссия по предоставлению отсрочек под председательством начальников ТЦК и СП, а заявления в "Резерв+" и автоматические продолжения рассматриваются без участия территориальных центров.

На вопрос, учитывают ли представители ТЦК при проверке документов на сбои из-за отключения света, Истомин ответил, что ему не известно о централизованных указаниях на этот счет. Также он напомнил, что с момента сбоя прошло уже 4 дня.

"Времени подать документы через ЦНАП, я считаю, было достаточно", — сказал представитель Полтавского ОТЦК и СП.

Напомним, 3 февраля пресс-служба Министерства обороны сообщала, что 90% отсрочек от мобилизации в "Резерв+" должны были обновиться автоматически. Также в перечень военнообязанных, которым не нужно подавать заявления для продления срока отсрочки, добавили 7 новых категорий.

В Киевском областном ТЦК и СП 31 января объясняли, что в Украине могут мобилизовать даже с отсрочкой, если статус гражданина не подтвержден официально.