Якщо збережуть темп 2025: скільки часу треба росіянам, аби захопити всю Донеччину, — DeepState

Російські окупанти станом на 6 лютого контролюють майже 80% Донецької області. Водночас на початок повномасштабного вторгнення РФ контролювала близько 32,3% території регіону.

Навіть якщо вони збережуть темпи просування, подібні до 2025 року, то для того, аби захопити 21,5% області, що перебуває під контролем ЗСУ, росіянам знадобиться щонайменше 742 дні або понад 2 роки. Про це заявили співзасновники аналітичного OSINT-ресурсу DeepState Руслан Микула та Роман Погорілий під час презентації на спеціальній сесії Київського Безпекового Форуму у пʼятницю в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

Вони наголосили, що Дональд Трамп та значна частина американської влади хотіли б знати відповідь на питання щодо того, наскільки швидко РФ здатна захопити Донеччину.

"Якщо подивитися на статистику, то до повномасштабного вторгнення росіяни контролювали 32,3% території Донецької області", — зазначив Микула.

Скільки територій захопила РФ за повномасштабне вторгнення

Там пояснили, що основне просування ворога за часів повномасштабного вторгнення припало на 2022 рік, зокрема на перші місяці вторгнення. За 2022 рік росіяни захопили 24,4% Донеччини.

Натомість з 2023 року по теперішній час росіянам вдалося окупувати ще 21,8% області.

Наразі під контролем Сил оборони України залишається приблизно 21,5% області.

"Якщо взяти темпи 2025 року — бо це найбільш показовим, — то противнику знадобиться щонайменше 742 дні або близько 2 роки для того, аби окупувати Донецьку область повністю. Але треба розуміти, що війна — не лінійна історія. І будь-які події можуть вплинути, а тому ці два роки можуть розтягнутися і на 10", — пояснив Микула.

У DeepState тако повідомили, що загалом російські військові змогли окупувати 19,3% території України. Ще 6,8 території було деокуповано українськими військовими.

Раніше Фокус повідомляв, що російські окупанти продовжують оперативну наступальну операцію в напрямку Лиману, головним завданням якої є вихід військ на ближні підступи до Слов’янсько-Краматорської агломерації з північного сходу.

Натомість головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські військові продовжують наступати на лінії фронту. На окремих ділянках близько чверті бойових зіткнень становлять наступальні операції ЗСУ.