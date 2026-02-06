Если сохранят темп 2025: сколько времени надо россиянам, чтобы захватить всю Донецкую область, — DeepState

Российские оккупанты по состоянию на 6 февраля контролируют почти 80% Донецкой области. В то же время на начало полномасштабного вторжения РФ контролировала около 32,3% территории региона.

Даже если они сохранят темпы продвижения, подобные 2025 году, то для того, чтобы захватить 21,5% области, находящейся под контролем ВСУ, россиянам понадобится не менее 742 дней или более 2 лет. Об этом заявили соучредители аналитического OSINT-ресурса DeepState Руслан Микула и Роман Погорелый во время презентации на специальной сессии Киевского Форума по безопасности в пятницу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

Они отметили, что Дональд Трамп и значительная часть американской власти хотели бы знать ответ на вопрос о том, насколько быстро РФ способна захватить Донецкую область.

"Если посмотреть на статистику, то до полномасштабного вторжения россияне контролировали 32,3% территории Донецкой области", — отметил Микула.

Сколько территорий захватила РФ за полномасштабное вторжение

Там пояснили, что основное продвижение врага во времена полномасштабного вторжения пришлось на 2022 год, в частности на первые месяцы вторжения. За 2022 год россияне захватили 24,4% Донецкой области.

Зато с 2023 года по настоящее время россиянам удалось оккупировать еще 21,8% области.

Сейчас под контролем Сил обороны Украины остается примерно 21,5% области.

"Если взять темпы 2025 года — потому что это наиболее показательным, — то противнику понадобится минимум 742 дня или около 2 лет для того, чтобы оккупировать Донецкую область полностью. Но надо понимать, что война — не линейная история. И любые события могут повлиять, а потому эти два года могут растянуться и на 10", — пояснил Микула.

В DeepState тако сообщили, что в целом российские военные смогли оккупировать 19,3% территории Украины. Еще 6,8 территории было деоккупировано украинскими военными.

Ранее Фокус сообщал, что российские оккупанты продолжают оперативную наступательную операцию в направлении Лимана, главной задачей которой является выход войск на ближние подступы к Славянско-Краматорской агломерации с северо-востока.

Зато главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные продолжают наступать на линии фронта. На отдельных участках около четверти боевых столкновений составляют наступательные операции ВСУ.