Наступления ВСУ составляют около 25% боевых столкновений, — Сырский

Украинские военные продолжают наступать на линии фронта. На отдельных участках около четверти боевых столкновений составляют наступательные операции ВСУ.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в комментарии журналистам, передает "РБК-Украина".

По его словам, украинские военные проводят наступательные и контрнаступательные действия.

В то же время цель таких действий заключается в том, чтобы удерживать противника в постоянном напряжении, наносить ему потери и не допустить продвижения вперед.

По словам Сырского, цель таких действий заключается в том, что в январе российские оккупанты не смогли достичь каких-либо оперативных успехов.

Самые горячие направления на фронте

По данным Генштаба, за прошедшие сутки зафиксировано 152 боевых столкновения. В целом враг нанес 80 авиационных ударов, сбросил 197 управляемых авиабомб. Кроме того, использовал для поражения 6235 дронов-камикадзе и осуществил 3044 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 65 — из реактивных систем залпового огня.

Больше всего атак было на Покровском направлении — там ВСУ отбили 31 штурмовое действие агрессора.

Еще 23 атаки произошли на Гуляйпольском направлении и 18 — на Константиновском.

Заявления Сырского — что известно

Ранее Александр Сырский заявил, что в течение 2025 года Силы обороны Украины провели три контрнаступательные операции, рассказал главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский. Речь идет об активности в Белгородской и Курской областях Российской Федерации и на Добропольском выступе в Донецкой области.

В то же время сейчас на территории Украины воюет 711-712 тыс. российских солдат.

Отдельно главнокомандующий ВСУ рассказал о теме мобилизации. Он отметил, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки обеспечивают стабильное пополнение Сил обороны Украины, покрывая потребности на 90%. Остальные 10% потребностей закрываются рекрутингом.

Ранее Фокус сообщал, что российские оккупанты продолжают оперативную наступательную операцию в направлении Лимана, главной задачей которой является выход войск на ближние подступы к Славянско-Краматорской агломерации с северо-востока.