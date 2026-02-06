Наступи ЗСУ складають близько 25% бойових зіткнень, — Сирський

Українські військові продовжують наступати на лінії фронту. На окремих ділянках близько чверті бойових зіткнень становлять наступальні операції ЗСУ.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у коментарі журналістам, передає "РБК-Україна".

За його словами, українські військові проводять наступальні та контрнаступальні дії.

Водночас мета таких дій полягає в тому, щоб утримувати противника в постійній напрузі, завдавати йому втрат і не допустити просування вперед.

За словами Сирського, мета таких дій полягає в тому, що в січні російські окупанти не змогли досягти будь-яких оперативних успіхів.

Найгарячіші напрямки на фронту

За даними Генштабу, протягом минулої доби зафіксовано 152 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 80 авіаційних ударів, скинув 197 керованих авіабомб. Крім того, використав для ураження 6235 дронів-камікадзе та здійснив 3044 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 65 — із реактивних систем залпового вогню.

Відео дня

Найбільше атак було на Покровському напрямку — там ЗСУ відбили 31 штурмову дію агресора.

Ще 23 атаки відбулися на Гуляйпільському напрямку та 18 — на Костянтинівському.

Заяви Сирського — що відомо

Раніше Олександр Сирський заявив, що протягом 2025 року Сили оборони України провели три контрнаступальні операції, розповів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. Ідеться про активності в Бєлгородській та Курській областях Російської Федерації та на Добропільському виступі в Донецькій області.

Водночас зараз на території України воює 711-712 тис. російських солдатів.

Окремо головнокомандувач ЗСУ розповів про тему мобілізації. Він наголосив, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки забезпечують стабільне поповнення Сил оборони України, покриваючи потреби на 90%. Інші 10% потреб закриваються рекрутингом.

Раніше Фокус повідомляв, що російські окупанти продовжують оперативну наступальну операцію в напрямку Лиману, головним завданням якої є вихід військ на ближні підступи до Слов’янсько-Краматорської агломерації з північного сходу.