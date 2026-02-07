Замах на генерала ГРУ: підозрюваного везуть із Дубая, — росЗМІ

У справі про замах на заступника начальника ГРУ Володимира Алексєєва з'явилися двоє підозрюваних. За версією слідства, один із них завдав генералу три кульових поранення.

Незабаром обох доправлять на допити, за результатами яких фігурантам планують пред'явити обвинувачення і обрати запобіжний захід у суді, якщо їхню причетність підтвердять, повідомляє "Коммерсант".

Кримінальну справу було порушено за статтями про замах на вбивство (частина 3 статті 30, частина 1 статті 105 КК) і незаконний обіг зброї (частина 1 статті 222 КК).

Telegram-канал Baza стверджує, що того, хто стріляв у генерала, "везуть із Дубая". Разом із ним затримано спільника.

Що стосується Володимира Алексєєва, то він прийшов до тями після операції і перебуває у свідомості.

"Лікарі з обережністю кажуть, що загрози життю немає", — повідомляє ТАСС із посиланням на джерела серед лікарів.

Замах на Алексєєва: що відомо

Замах на Володимира Алексєєва було скоєно вранці в п'ятницю 6 лютого.

За інформацією видання "Настоящее время", близько сьомої години ранку військовий вийшов із квартири на 24-му поверсі на Волоколамському шосе, щоб поїхати на роботу. На майданчику Алексєєв зіткнувся з невідомим, який, як стверджується, потрапив до будинку, видавши себе за доставщика їжі.

Той відкрив вогонь і поранив генерала в руку і ногу, а коли той спробував відібрати пістолет, то й у груди, після чого втік із місця злочину. Правоохоронці сумнівалися, що це професійний кілер.

Оскільки замах на генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва стався саме в момент, коли він очолює російську групу, відповідальну за координацію переговорів з Україною, в Офісі президента вже назвали це спробою третьої сторони дестабілізувати переговорний процес.

The Wall Street Journal нагадує, що хоч замах на Алексєєва стався після серії вбивств високопосадовців військових чиновників на території Росії, але він неминуче вплине на переговори Росії та України в Абу-Дабі, бо його безпосередній начальник, Ігор Костюков, очолює ці переговори. А сам Алексєєв, якому зараз бажають одужання в Кремлі, був в опалі після заколоту Євгена Пригожина і його ПВК "Вагнер" у 2023 році.

Тому, не виключає видання, стріляти в нього могли і "свої", а замах — ні що інше як відкладена помста.

У міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm зазначили, що оцінюють імовірність причетності українських спецслужб до цього інциденту як низьку. Причина — невідповідність способу замаху усталеним сигнатурам оборудок, які в попередні роки в російському інформаційному просторі пов'язували з діяльністю українських спецслужб у Москві.

Нагадаємо, що відомо про персону генерала Володимира Алєксєєва, який зіграв ключову роль у плануванні військових операцій Росії в Сирії та в Україні, а також курирував створення всіх так званих "добровольчих" формувань, що беруть участь у війні з Україною. Також генерал займався створенням ПВК "Редут", яка мала стати альтернативою "Вагнеру".

Раніше повідомлялося, що командир 1 корпусу "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко розповів про Алєксєєва і його вірність слову.