Покушение на генерала ГРУ: подозреваемого везут из Дубая, – росСМИ

В деле о покушении на заместителя начальника ГРУ Владимира Алексеева появились двое подозреваемых. По версии следствия один из них нанес генералу три пулевых ранения.

Вскоре обоих доставят на допросы, по результатам которых фигурантам планируют предъявить обвинение и избрать меру пресечения в суде, если их причастность подтвердится, сообщает "Коммерсант".

Уголовное дело было возбуждено по статьям о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК) и незаконном обороте оружия (часть 1 статьи 222 УК).

Telegram-канал Baza утверждает, что стрелявшего в генерала "везут из Дубая". Вместе с ним задержан сообщник.

Что касается Владимира Алексеева, то он пришел в себя после операции и находится в сознании.

"Врачи с осторожностью говорят, что угрозы жизни нет", – сообщает ТАСС со ссылкой на источники среди врачей.

Покушение на Алексеева: что известно

Покушение на Владимира Алексеева было совершено утром в пятницу 6 февраля.

По информации издания "Настоящее время", около семи часов утра военный вышел из квартиры на 24-м этаже на Волоколамском шоссе, чтобы поехать на работу. На площадке Алексеев столкнулся с неизвестным, который, как утверждается, попал в дом, выдав себя за доставщика еды.

Тот открыл огонь и ранил генерала в руку и ногу, а когда тот попытался отобрать пистолет, то и в грудь, после чего сбежал с места преступления. Правоохранители сомневались, что это профессиональный киллер.

Поскольку покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева произошло именно в момент, когда он возглавляет российскую группу, ответственную за координацию переговоров с Украиной, в Офисе президента уже назвали это попыткой третьей стороны дестабилизировать переговорный процесс.

The Wall Street Journal напоминает, что хоть покушение на Алексеева последовало за серией убийств высокопоставленных военных чиновников на территории России, но оно неизбежно повлияет на переговоры России и Украины в Абу-Даби, так как его непосредственный начальник, Игорь Костюков, возглавляет эти переговоры. А сам Алексеев, которому сейчас желают выздоровления в Кремле, был в опале после мятежа Евгения Пригожина и его ЧВК "Вагнер" в 2023 году.

Поэтому, не исключает издание, стрелять в него могли и "свои", а покушение – ни что иное как отложенная месть.

В международном разведывательном сообществе InformNapalm указали, что оценивают вероятность причастности украинских спецслужб к этому инциденту как низкую. Причина — несоответствие способа покушения установившимся сигнатурам сделок, которые в предыдущие годы в российском информационном пространстве связывали с деятельностью украинских спецслужб в Москве.

Напомним, что известно о персоне генерала Владимира Алексеева, который сыграл ключевую роль в планировании военных операций России в Сирии и в Украине, а также курировал создание всех так называемых "добровольческих" формирований, участвующих в войне с Украиной. Также генерал занимался созданием ЧВК "Редут", которая должна была стать альтернативой "Вагнеру".

Ранее сообщалось, что командир 1 корпуса "Азов" Денис "Редис" Прокопенко рассказал об Алексееве и его верности слову.