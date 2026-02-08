Росіяни вдарили по житловому району Херсона: постраждали жінки, деталі

Пізно ввечері 7 лютого російські окупанти вдарили по Корабельному району Херсона, внаслідок чого ушкоджень зазнали три жінки.

Двом постраждалим діагностували закриті травми черепа, повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

"Орієнтовно о 23:10 росіяни обстріляли з РСЗВ Корабельний район Херсона", — йдеться у повідомленні.

В Херсонській ОВА уточнили, що внаслідок удару поранення дістали троє жінок.

"До лікарні у стані середньої тяжкості доставили двох постраждалих віком 86 та 44 роки. У них діагностували вибухові та закриті черепно-мозкові травми, а також акубаротравми", — зазначили у відомстві.

Там також підкреслили, що ще одній 76-річній херсонці медичну допомогу надали на місці, а від подальшої госпіталізації вона відмовилася.

Відео дня

Пост Херсонської ОВА Фото: Скриншот

Нагадаємо, 7 лютого внаслідок атаки РФ було знищено найбільший склад готової продукції кондитерської корпорації Roshen.

Фокус також писав про те, що ЗС РФ уперше вдарили по найбільшій підстанції Європи.