Россияне ударили по жилому району Херсона: пострадали женщины, детали

Поздно вечером 7 февраля российские оккупанты ударили по Корабельному району Херсона, в результате чего повреждения получили три женщины.

Двум пострадавшим диагностировали закрытые травмы черепа, сообщила пресс-служба Херсонской областной военной администрации.

"Ориентировочно в 23:10 россияне обстреляли из РСЗО Корабельный район Херсона", — говорится в сообщении.

В Херсонской ОГА уточнили, что в результате удара ранения получили три женщины.

"В больницу в состоянии средней тяжести доставили двух пострадавших в возрасте 86 и 44 года. У них диагностировали взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, а также акубаротравмы", — отметили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что еще одной 76-летней херсонке медицинскую помощь оказали на месте, а от дальнейшей госпитализации она отказалась.

Відео дня

Пост Херсонской ОВА Фото: Скриншот

Напомним, 7 февраля в результате атаки РФ был уничтожен крупнейший склад готовой продукции кондитерской корпорации Roshen.

Фокус также писал о том, что ВС РФ впервые ударили по крупнейшей подстанции Европы.