РФ готує новий масштабний наступ влітку 2026: в ISW розповіли, куди можуть вдарити росіяни

Росія влітку 2026 року планує розгорнути масштабні наступальні дії на півдні та сході України, що може зачепити одразу кілька напрямків.

Для реалізації цих планів Кремль має намір задіяти стратегічні резерви, які формує з минулого року, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Сам факт підготовки до наступу розглядається як чергове підтвердження відсутності у Москви реальної зацікавленості у припиненні війни.

Аналітики ISW зазначили, що, попри заявлені наміри, Росія стикається з серйозними обмеженнями.

За оцінками Інституту, наявних резервів може виявитися недостатньо для повноцінної підготовки і досягнення заявлених військових цілей.

РФ продовжує зазнавати труднощів із поповненням регулярних втрат особового складу, що знижує потенціал для проведення тривалих та інтенсивних операцій.

Куди може вдарити Росія влітку 2026

В ISW пригадали, що український військовий оглядач Костянтин Машовець вже заявляв, що новий великий російський наступ може стартувати наприкінці квітня 2026 року.

За його оцінкою, основна увага російських військ може бути зосереджена на напрямках Слов'янськ-Краматорськ або Оріхів-Запоріжжя.

Машовець також зазначив, що найближчими місяцями окупанти можуть спробувати зайняти вигідні позиції перед початком активної фази літньої кампанії.

У звіті ISW наголошується, що наразі російські сили застрягли на рівні тактичних завдань і не демонструють значущих успіхів на зазначених напрямках.

Це ставить під сумнів здатність РФ реалізувати плани щодо масштабного наступу в заявлені терміни.

