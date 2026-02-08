РФ готовит новое масштабное наступление летом 2026: в ISW рассказали, куда могут ударить россияне

Россия летом 2026 года планирует развернуть масштабные наступательные действия на юге и востоке Украины, что может затронуть сразу несколько направлений.

Для реализации этих планов Кремль намерен задействовать стратегические резервы, которые формирует с прошлого года, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Сам факт подготовки к наступлению рассматривается как очередное подтверждение отсутствия у Москвы реальной заинтересованности в прекращении войны.

Аналитики ISW отметили, что, несмотря на заявленные намерения, Россия сталкивается с серьезными ограничениями.

По оценкам Института, имеющихся резервов может оказаться недостаточно для полноценной подготовки и достижения заявленных военных целей.

РФ продолжает испытывать трудности с пополнением регулярных потерь личного состава, что снижает потенциал для проведения длительных и интенсивных операций.

Куда может ударить Россия летом 2026 года

В ISW вспомнили, что украинский военный обозреватель Константин Машовец уже заявлял, что новое большое российское наступление может стартовать в конце апреля 2026 года.

По его оценке, основное внимание российских войск может быть сосредоточено на направлениях Славянск-Краматорск или Орехов-Запорожье.

Машовец также отметил, что в ближайшие месяцы оккупанты могут попытаться занять выгодные позиции перед началом активной фазы летней кампании.

В отчете ISW отмечается, что сейчас российские силы застряли на уровне тактических задач и не демонстрируют значимых успехов на указанных направлениях.

Это ставит под сомнение способность РФ реализовать планы по масштабному наступлению в заявленные сроки.

