Збройні сили України ліквідували в Донецькій області вокаліста та засновника луганської панк-рок-групи "Хламида" Ігоря Альохіна, який воював на боці РФ. Гурт був популярний на рок-фестивалях в середині 2000-х років і виступав на "Таврійських іграх".

Про смерть Ігоря Альохіна на прізвисько "Хлам" на війні в Україні розповів Telegram-канал "Реальная газета. Донбасс". В соціальних мережах групи "Хламида" 2 лютого повідомили, що музикант був ліквідований біля міста Сіверськ у Донецькій області в ніч проти 4 грудня 2025 року.

За інформацією з соцмереж та бази "Миротворець", народився Ігор Альохін у Барнаулі в Алтайському краї РФ у 1976 році.

Ігор Альохін був ліквідований ЗСУ у грудні Фото: Юрій Бутусов / Telegram

Гурт "Хламида", в якому співав Альохін, був заснований у 2004 році в Луганську, виступав на рок-фестивалях і різноманітних заходах у середині 2000-х.

У 2005 році "Хламида" брала участь у відкритті Луганського обласного рок-клубу, також гурт був учасником фестивалю "Таврійські ігри". Він виходив на одну сцену з російськими відомими гуртами, такими як "Гражданская оборона" та "Коррозия металла".

Найпопулярніші альбоми "Хламиди" мали назви "Уваленные в Хлам" та "К-141".

Луганська група "Хламида" відома альбомами "Уваленные в хлам" і "К-141" Фото: Юрій Бутусов / Telegram

Нагадаємо, 2 лютого росЗМІ повідомляли, що ЗСУ ліквідували відомого російського актора Миколу Ткаченка в районі Покровська Донецької області. За даними медіа, він добровільно підписав контракт з ЗС РФ влітку 2025 року.

30 січня пресслужба 63-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України розповідала про ліквідацію окупанта гранатою, що не здетонувала.