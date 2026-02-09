ВСУ ликвидировали основателя луганской панк-группы "Хламида" Игоря Алехина: что о нем известно

Вооруженные силы Украины ликвидировали в Донецкой области вокалиста и основателя луганской панк-рок-группы "Хламида" Игоря Алехина, который воевал на стороне РФ. Группа была популярна на рок-фестивалях в середине 2000-х годов и выступала на "Таврийских играх".

О смерти Игоря Алехина по прозвищу "Хлам" на войне в Украине рассказал Telegram-канал "Реальная газета. Донбасс". В социальных сетях группы "Хламида" 2 февраля сообщили, что музыкант был ликвидирован возле города Северск в Донецкой области в ночь на 4 декабря 2025 года.

По информации из соцсетей и базы "Миротворец", родился Игорь Алехин в Барнауле в Алтайском крае РФ в 1976 году.

Игорь Алехин был ликвидирован ВСУ в декабре Фото: Юрий Бутусов / Telegram

Группа "Хламида", в которой пел Алехин, была основана в 2004 году в Луганске, выступала на рок-фестивалях и различных мероприятиях в середине 2000-х.

В 2005 году "Хламида" участвовала в открытии Луганского областного рок-клуба, также группа была участником фестиваля "Таврийские игры". Она выходила на одну сцену с российскими известными группами, такими как "Гражданская оборона" и "Коррозия металла".

Відео дня

Самые популярные альбомы "Хламиды" имели названия "Уваленные в Хлам" и "К-141".

Луганская группа "Хламида" известна альбомами "Уваленные в хлам" и "К-141" Фото: Юрий Бутусов / Telegram

Напомним, 2 февраля росСМИ сообщали, что ВСУ ликвидировали известного российского актера Николая Ткаченко в районе Покровска Донецкой области. По данным медиа, он добровольно подписал контракт с ВС РФ летом 2025 года.

30 января пресс-служба 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины рассказывала о ликвидации оккупанта не сдетонировавшей гранатой.