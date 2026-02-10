Координував удари дронів по Росії: під Куп'янськом загинув підполковник СБУ Петренко

На початку лютого на Куп'янському напрямку загинув підполковник Служби безпеки України Руслан Петренко, який координував дронові удари по об'єтам на території РФ.

Петренко був співробітником Центру спеціальних операцій "Аʼ, повідомила Погребищенксьа об'єднана громада, до якої входить село Гопчиця, звідки родом загиблий.

"1 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання на Куп’янському напрямку Харківської області героїчно загинув співробітник Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України, підполковник Петренко Руслан Михайлович, 25 лютого 1985 року народження", — йдеться у повідомлегні.

Зазначається, що поховання Петрнка відбудеться 10 лютого у Чернігові, де проживає родина загиблого.

Пост Погребищенської об'єднаної громади Фото: Скриншот

Водночас російські пропагандистські пабліки стверджують, що Петренко відповідав за організацію розвідувально-диверсійних операцій, а також координацію роботи групи операторів БПЛА, які завдавали ударів по території Росії.

На момент публікації матералу Служба безпеки України не коментувала інформації про загибель Руслана Петренка.

