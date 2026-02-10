Координировал удары дронов по России: под Купянском погиб подполковник СБУ Петренко

В начале февраля на Купянском направлении погиб подполковник Службы безопасности Украины Руслан Петренко, который координировал дроновые удары по объектам на территории РФ.

Петренко был сотрудником Центра специальных операций "Аʼ, сообщила Погребищенкская объединенная община, в которую входит село Гопчица, откуда родом погибший.

"1 февраля 2026 года во время выполнения боевого задания на Купянском направлении Харьковской области героически погиб сотрудник Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины, подполковник Петренко Руслан Михайлович, 25 февраля 1985 года рождения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что похороны Петрнко состоятся 10 февраля в Чернигове, где проживает семья погибшего.

В то же время российские пропагандистские паблики утверждают, что Петренко отвечал за организацию разведывательно-диверсионных операций, а также координацию работы группы операторов БПЛА, которые наносили удары по территории России.

На момент публикации матерала Служба безопасности Украины не комментировала информацию о гибели Руслана Петренко.

