Сотні тисяч людей без світла і тепла: ООН вимагає від РФ припинити удари по Україні

12 лютого ЗС РФ завдали чергового масованого удару по об'єктах української енергоінфраструктури. Без світла і тепла залишилися сотні тисяч людей.

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк відреагував на дії російської армії, про що йдеться на сайті Організації Об'єднаних Націй.

Тюрк заявив, що безперервні атаки Російської Федерації на енергетичну інфраструктуру України позбавляють і без того багатостраждальне цивільне населення достатнього тепла, води та електрики в нестерпно сувору і темну зиму — одну з найхолодніших в Україні за останні роки.

Він констатує, що цивільне населення, яке піддавалося безперервним бомбардуванням, тепер змушене терпіти крижаний холод, оскільки температура опускається до -20 градусів, а остання атака позбавила знову сотні тисяч людей світла і тепла.

Чиновник підкреслює, що наслідки таких ударів "катастрофічно масштабні" і зачіпають усі аспекти життя цивільного населення.

"Мільйони домогосподарств борються з нестачею електроенергії всього кілька годин на день. Неопалювані класи змушують школи закриватися, а доступ до медичної допомоги ускладнений. Люди похилого віку та інваліди замкнені на верхніх поверхах багатоквартирних будинків, не маючи можливості спуститися пішки. І в міру того, як електропостачання відновлюється через надзусилля, нові атаки регулярно знову занурюють цілі райони в темряву", — зазначає він.

Тюрк нагадав, що напади на цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним гуманітарним правом. Він закликав РФ "негайно припинити ці напади".

Останнє таке звернення до російського керівництва Тюрк озвучував 20 січня. Як свідчать нові удари ЗС РФ, на заклик представника ООН у Кремлі ніяк не відреагували.

