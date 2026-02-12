Сотни тысяч людей без света и тепла: ООН требует от РФ прекратить удары по Украине

12 февраля ВС РФ нанесли очередной массированный удар по объектам украинской энергоинфраструктуры. Без света и тепла остались сотни тысяч людей.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отреагировал на действия российской армии, о чем говорится на сайте Организации Объединенных Наций.

Тюрк заявил, что непрекращающиеся атаки Российской Федерации на энергетическую инфраструктуру Украины лишают и без того многострадальное гражданское население достаточного тепла, воды и электричества в невыносимо суровую и темную зиму – одну из самых холодных в Украине за последние годы.

Он констатирует, что гражданское население, подвергавшееся непрерывным бомбардировкам, теперь вынуждено терпеть ледяной холод, поскольку температура опускается до -20 градусов, а последняя атака лишила снова сотни тысяч людей света и тепла.

Чиновник подчеркивает, что последствия таких ударов "катастрофически масштабны" и затрагивают все аспекты жизни гражданского населения.

"Миллионы домохозяйств борются с нехваткой электроэнергии всего несколько часов в день. Неотапливаемые классы вынуждают школы закрываться, а доступ к медицинской помощи затруднен. Пожилые люди и инвалиды заперты на верхних этажах многоквартирных домов, не имея возможности спуститься пешком. И по мере того, как электроснабжение восстанавливается с трудом, новые атаки регулярно снова погружают целые районы во тьму", – отмечает он.

Тюрк напомнил, что нападения на гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом. Он призвал РФ "немедленно прекратить эти нападения".

Последнее такое обращение к российскому руководству Тюрк озвучивал 20 января. Как свидетельствуют новые удары ВС РФ, на призыв представителя ООН в Кремле никак не отреагировали.

