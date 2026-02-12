300 000 мешканців Одеси лишились без світла на три дні: наслідки обстрілу 12 лютого (фото)

Йдеться про район Черьомушкі, який територіально входить до складу Хаджибейського району та Київського району Одеси. І який в ніч на 12 лютого обстріляли росіяни.

У ніч з 12 лютого Одещина знову зазнала серйозних руйнувань внаслідок масштабного удару ЗС РФ, що спричинив значні пошкодження у критичній інфраструктурі регіону. Зокрема, сильно постраждала 31-а підстанція компанії ДТЕК. Нині місцеві ЗМІ повідомляють, що в Одеському районі "Черьомушки" світло повернуть тільки 15 лютого. Фокус зібрав все, що відомо про нічний обстріл Одеси та Одеської області.

В Одеському районі "Черьомушки" світло відновлять не раніше як 15 лютого

Як повідомляють місцеві та офіційні джерела, серія вибухів пролунала після оголошення повітряної тривоги близько опівночі. Повідомляється про численні удари російських безпілотників по місту, що призвело до значних руйнувань.

Відео дня

Пошкоджено бізнес-центр та ринок, де виникли пожежі; у супермаркеті та на прилеглих територіях також зафіксовані пошкодження.

Фото: ДСНС

Наслідки атаки на Одесу в ніч на 12 лютого Фото: ДСНС

У дев’ятиповерховому житловому будинку частково зруйновано фасад і дах, а на верхньому поверсі сталася пожежа, яку швидко ліквідували рятувальники.

Одну людину поранено, медики надають необхідну допомогу. Також психологічну підтримку отримали люди, що опинилися поруч із місцями вибухів.

Росіяни атакували мирних жителів Фото: Суспільне

Через атаки по енергетиці місто і навколишні райони зазнали масових перебоїв із світлом, теплом та водопостачанням: близько 300 000 мешканців Одеси залишилися без води та електрики.

Також внаслідок влучань російських "Шахедів" було знеструмлено об'єкти водопровідної системи, через що без водопостачання залишились клубна база ФК "Чорноморець" у Совіньйоні та футбольна школа "Чорноморця" на 11-й станції Люстдорфської дороги.

Останній раз росіяни атакували клубну базу "Чорноморця" майже рік тому, 28 лютого 2025 року, коли ворожий дрон пошкодив будівлю житлового корпусу, футбольне поле та транспортні засоби на території.

Також без водопостачання залишились Київський та частина Хаджибейського районів Одеси, а також прилеглих до міста селищ.

Росіяни вдарили по Одесі в ніч на 12 лютого Фото: Суспільне

Нагадаємо, верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк відреагував на дії російської армії, яка продовжує обстрілювати об'єкти української енергоінфраструктури. Тюрк нагадав, що напади на цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним гуманітарним правом. Він закликав РФ "негайно припинити ці напади".

Також повідомлялося, чому досі функціонує полігон "Капустин Яр", звідки Росія запускає по Україні ракети "Орешник".