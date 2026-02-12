300 000 жителей Одессы остались без света на три дня: последствия обстрела 12 февраля (фото)

Речь идет о районе Черемушки, который территориально входит в состав Хаджибейского района и Киевского района Одессы. И который в ночь на 12 февраля обстреляли россияне.

В ночь с 12 февраля Одесская область снова подверглась серьезным разрушениям в результате масштабного удара ВС РФ, повлекшего значительные повреждения в критической инфраструктуре региона. В частности, сильно пострадала 31-я подстанция компании ДТЭК. Сейчас местные СМИ сообщают, что в Одесском районе "Черемушки" свет вернут только 15 февраля. Фокус собрал все, что известно о ночном обстреле Одессы и Одесской области.

В Одесском районе "Черемушки" свет восстановят не ранее 15 февраля

Как сообщают местные и официальные источники, серия взрывов прозвучала после объявления воздушной тревоги около полуночи. Сообщается о многочисленных ударах российских беспилотников по городу, что привело к значительным разрушениям.

Повреждены бизнес-центр и рынок, где возникли пожары; в супермаркете и на прилегающих территориях также зафиксированы повреждения.

В девятиэтажном жилом доме частично разрушены фасад и крыша, а на верхнем этаже произошел пожар, который быстро ликвидировали спасатели.

Один человек ранен, медики оказывают необходимую помощь. Также психологическую поддержку получили люди, оказавшиеся рядом с местами взрывов.

Из-за атак по энергетике город и окрестные районы испытали массовые перебои со светом, теплом и водоснабжением: около 300 000 жителей Одессы остались без воды и электричества.

Также в результате попаданий российских "Шахедов" были обесточены объекты водопроводной системы, из-за чего без водоснабжения остались клубная база ФК "Черноморец" в Совиньоне и футбольная школа "Черноморца" на 11-й станции Люстдорфской дороги.

Последний раз россияне атаковали клубную базу "Черноморца" почти год назад, 28 февраля 2025 года, когда вражеский дрон повредил здание жилого корпуса, футбольное поле и транспортные средства на территории.

Также без водоснабжения остались Киевский и часть Хаджибейского районов Одессы, а также прилегающих к городу поселков.

