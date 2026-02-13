Волгоград атакували безпілотники: у РФ заявили про влучання в житлові будинки (відео)

У російському місті Волгоград у ніч на 13 лютого лунали вибухи. Причиною стала атака безпілотників. Російська влада заявила про декількох потерпілих внаслідок атаки.

Зокрема, губернатор регіону Андрій Бочаров заявив про влучання в житлові будинки, передає "V1.RU".

За його словами, зафіксовано влучання в житловий будинок. Внаслідок цього госпіталізували хлопця 12-річного хлопця. Загалом відомо про трьох потерпілих.

Водночас Бочаров повідомив про влучання в об'єкти інфраструктури у Волгограді та регіоні. Губернатор Волгоградської області повідомив, що були зафіксовані "падіння уламків БПЛА".

Після атаки муніципальна влада розгорнула пункт тимчасового розміщення. За даними губернатора, внаслідок атаки були пошкоджені декілька автомобілей, а також вибиті вікна.

Водночас у Міноборони РФ заявили про збиття 58 українських безпілотників за минулу ніч, 43 з них — нібито були збиті над Волгоградською областю.

Крім того, впродовж ночі повідомлялося про вибухи в місті Волжскій Волгоградської області.

Наразі українське військове командування не давало жодних коментарів щодо атаки Волгоградської області.

Натомість Telegram-канал "Supernova+" звернув увагу, що на одному з відео, опублікованих росіянами, видно крило від українського дрону FP-2.

Нагадаємо, що в ніч на 11 лютого мешканці Волгограда прокинулися від серії вибухів у місті. Як з’ясувалося, у цей час на місцевий нафтопереробний завод "Лукойл" були здійснені удари ударних безпілотників. За повідомленням російського видання Astra, внаслідок атаки на території заводу спалахнула масштабна пожежа. Згідно з відеокадрами та свідченнями очевидців, загорівся комплекс "Лукойл-Волгограднефтепереработка" у Красноармійському районі. За оцінками журналістів, це вже дев’ята атака на підприємство з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Після цього Волгоградський НПЗ припинив переробку нафти. За підсумками 2024 року завод переробив 13,5 мільйона метричних тонн нафти, що становить близько 5% від загального обсягу переробки в Росії.