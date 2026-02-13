Волгоград атаковали беспилотники: в РФ заявили о попадании в жилые дома (видео)

В российском городе Волгоград в ночь на 13 февраля раздавались взрывы. Причиной стала атака беспилотников. Российские власти заявили о нескольких пострадавших в результате атаки.

В частности, губернатор региона Андрей Бочаров заявил о попаданиях в жилые дома, передает "V1.RU".

По его словам, зафиксировано попадание в жилой дом. В результате этого госпитализировали парня 12-летнего парня. В общем известно о трех пострадавших.

В то же время Бочаров сообщил о попаданиях в объекты инфраструктуры в Волгограде и регионе. Губернатор Волгоградской области сообщил, что были зафиксированы "падения обломков БПЛА".

После атаки муниципальные власти развернули пункт временного размещения. По данным губернатора, в результате атаки были повреждены несколько автомобилей, а также выбиты окна.

В то же время в Минобороны РФ заявили о сбитии 58 украинских беспилотников за минувшую ночь, 43 из них — якобы были сбиты над Волгоградской областью.

Кроме того, в течение ночи сообщалось о взрывах в городе Волжский Волгоградской области.

Пока украинское военное командование не давало никаких комментариев относительно атаки Волгоградской области.

Зато Telegram-канал "Supernova+" обратил внимание, что на одном из видео, опубликованных россиянами, видно крыло от украинского дрона FP-2.

Напомним, что в ночь на 11 февраля жители Волгограда проснулись от серии взрывов в городе. Как выяснилось, в это время на местный нефтеперерабатывающий завод "Лукойл" были осуществлены удары ударных беспилотников. По сообщению российского издания Astra, в результате атаки на территории завода вспыхнул масштабный пожар. Согласно видеокадрам и свидетельствам очевидцев, загорелся комплекс "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Красноармейском районе. По оценкам журналистов, это уже девятая атака на предприятие с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

После этого Волгоградский НПЗ прекратил переработку нефти. По итогам 2024 года завод переработал 13,5 миллиона метрических тонн нефти, что составляет около 5% от общего объема переработки в России.