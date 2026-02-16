Половина чоловіків пішли в ЗС РФ: на Камчатці злиденному селу обіцяють титул "військової доблесті"

Седанці на Камчатці, яка відправила на російсько-українську війну 39 зі 67 своїх чоловіків призовного віку, місцевий губернатор Володимир Солодов пообіцяв присвоїти звання "Село військової доблесті". При цьому родини окупантів не отримали жодної значної допомоги, крім одноразової доставки дров.

Про намір російської влади присвоїти селу Седанка престижне звання за участь у війні в Україні пише 16 лютого The New York Times. За словами журналістів, житловий фонд цього населеного пункту поступово руйнується, будинки з дахами, що протікають, вкриваються цвіллю, у більшості селян немає проточної води, а ведмеді та інші дикі тварини нишпорять на численних сміттєзвалищах.

Губернатор Камчатської області Володимир Солодов оголосив про намір присвоїти Седанці титул "Село військової доблесті" під час візиту влітку 2025 року. Цей статус у Радянському Союзі давали населеним пунктам, які під час Другої світової війни були важливими полями битв. Солодов заявив, що Седанка перша заслужила на це тим, що відправила на війну в Україні багато чоловіків.

На війну в Україні пішла понад половина чоловіків Седанки

За даними журналістів, з 250 осіб в Седанці було 67 чоловіків призовного віку, із них 39 відправилися на російсько-український фронт за понад 7 000 км на захід. При цьому з них 19 або загинули, або зникли безвісти та вважаються загиблими. Однак село офіційно не отримало ані обіцяного статусу, ані будь-якої суттєвої допомоги родинам окупантів, окрім одноразової доставки дров.

Одна із опитаних журналістами місцевих жительок сказала, що таке занедбане село було б соромно демонструвати на загал.

"Це буде така ганьба, єдине село бойової слави, і як вони її покажуть? У людей нічого немає", — сказала членкиня сільської ради та голова Асоціації корінних народів Півночі Світлана Захарова.

Професор російської історії в Університеті штату Огайо, доктор Іван Курілла зазначив, що Росія не хоче нагадувати своєму населенню про величезні людські втрати, тому не публікує інформацію про кількість загиблиї офіційно. При цьому більшість чоловіків, які воюють у складі ЗС РФ в Україні, походять з подібних до Седанки сіл, де до мобілізації їх спонукає "поєднання бідності та патріотизму".

Як війна в Україні впливає на село на Камчатці

Захарова розповіла, що чоловіки, які повертаються в село з фронту, виглядають "згаслими та незадоволеними життям" і стають замкненими.

41-річний рибалка Тулік своєю чергою сказав, що багато "ветеранів" пропивають свої заробітки, і загалом у селі рідко можна побачити тверезого чоловіка.

Мешканці Седанки кажуть, що страждають від нестачі чоловіків, оскільки будинки під час суворої зими опалюються дровами, а жінки не можуть заготовити їх самостійно.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі на Мюнхенській безпековій конференції, яка проходила 13-15 лютого, казав, що втрати ЗС РФ зросли у чотири рази, та співвідношення втрат ЗС РФ і ЗСУ сягнуло показника 25 до 1.

15 лютого проєкт "Хочу жить" Координаційного штабу ГРУ Міноборони України по роботі з військовополоненими опублікував розмову з російським солдатом з підрозділу "Рубикон" Мирославом Симоновим, який перейшов на бік України.