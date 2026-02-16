Седанке на Камчатке, которая отправила на российско-украинскую войну 39 из 67 своих мужчин призывного возраста, местный губернатор Владимир Солодов пообещал присвоить звание "Село воинской доблести". При этом семьи оккупантов не получили никакой значительной помощи, кроме одноразовой доставки дров.

О намерении российских властей присвоить селу Седанка престижное звание за участие в войне в Украине пишет 16 февраля The New York Times. По словам журналистов, жилой фонд этого населенного пункта постепенно разрушается, дома с протекающими крышами покрываются плесенью, у большинства селян нет проточной воды, а медведи и другие дикие животные рыщут на многочисленных свалках.

Губернатор Камчатской области Владимир Солодов объявил о намерении присвоить Седанке титул "Село воинской доблести" во время визита летом 2025 года. Этот статус в Советском Союзе давали населенным пунктам, которые во время Второй мировой войны были важными полями сражений. Солодов заявил, что Седанка первая заслужила это тем, что отправила на войну в Украину много мужчин.

На войну в Украине ушло более половины мужчин Седанки

По данным журналистов, из 250 человек в Седанке было 67 мужчин призывного возраста, из них 39 отправились на российско-украинский фронт за более 7 000 км на запад. При этом из них 19 либо погибли, либо пропали без вести и считаются погибшими. Однако село официально не получило ни обещанного статуса, ни какой-либо существенной помощи семьям оккупантов, кроме одноразовой доставки дров.

Одна из опрошенных журналистами местных жительниц сказала, что такое запущенное село было бы стыдно демонстрировать на всеобщее обозрение.

"Это будет такой позор, единственное село боевой славы, и как они ее покажут? У людей ничего нет", — сказала член сельского совета и председатель Ассоциации коренных народов Севера Светлана Захарова.

Профессор российской истории в Университете штата Огайо, доктор Иван Курилла отметил, что Россия не хочет напоминать своему населению об огромных человеческих потерях, поэтому не публикует информацию о количестве погибших официально. При этом большинство мужчин, воюющих в составе ВС РФ в Украине, происходят из подобных Седанке сел, где к мобилизации их побуждает "сочетание бедности и патриотизма".

Как война в Украине влияет на село на Камчатке

Захарова рассказала, что мужчины, которые возвращаются в село с фронта, выглядят "потухшими и недовольными жизнью" и становятся замкнутыми.

41-летний рыбак Тулик в свою очередь сказал, что многие "ветераны" пропивают свои заработки, и вообще в селе редко можно увидеть трезвого мужчину.

Жители Седанки говорят, что страдают от нехватки мужчин, поскольку дома во время суровой зимы отапливаются дровами, а женщины не могут заготовить их самостоятельно.

Напомним, министр обороны Великобритании Джон Гили на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила 13-15 февраля, говорил, что потери ВС РФ выросли в четыре раза, и соотношение потерь ВС РФ и ВСУ достигло показателя 25 к 1.

15 февраля проект "Хочу жить" Координационного штаба ГРУ Минобороны Украины по работе с военнопленными опубликовал разговор с российским солдатом из подразделения "Рубикон" Мирославом Симоновым, который перешел на сторону Украины.