Российский военнослужащий сбежал из подразделения "Рубикон" Вооруженных сил Российской Федерации, когда увидел реакцию россиян на гибель мирной украинки. После этого его перевели в штурмовики, а он тем временем воспользовался программой "Хочу жить" и добровольно сдался в плен.

Проект "Хочу жить" Координационного штаба ГРУ Минобороны Украины по работе с военнопленными опубликовал разговор с бывшим солдатом ВС РФ Мирославом Симоновым, который сбежал из российской армии. Симонова задержали в центре Москвы, заставили подписать контракт и отправили воевать в Украину. Боец стал оператором БпЛА в элитном подразделении "Рубикон" и выполнял боевые задачи. Однажды из-за попадания российского дрона погибла гражданская девушка в Купянске. Увидев радость военных ВС РФ, фигурант сбежал, чтобы не участвовать в военных преступлениях Российской Федерации. Как он рассказал ГУР, на этом история не завершилась, потому что его вернули на фронт рядовым штурмовиком.

Подразделение Рубикон — история пленного Мирослава Симонова для "Хочу дить"

Видео с историей Мирослава Симонова появилось на YouTube-канале "Хочу жить" вечером 15 февраля. Россиянин рассказал, что жил в Новосибирске и занимался сферой недвижимости. В августе 2024 года он оказался в Москве и его задержал патруль из-за непрохождения срочной военной службы. Далее россиянина заставили заключить контракт на службу в ВС РФ. После двух-трехнедельной военной подготовки он попал в Луганскую область и стал опетором БпЛА. Впоследствии его отправили в отряд "Рубикон": состоялось дополнительное обучение, во время которого Симонов увидел порядки в "элитном отряде" ВС РФ. По его словам, набирали любого по принципу лояльности командирам, а потом под давлением и насилием заставляли выполнять боевые задачи.

Как рассказал пленный, обучение происходило на базе ВС РФ в Наро-Фоминске под Москвой, а также в Ижевске. Он работал на БпЛА Mavic и Supercam. Во время операций под Купянском россиянина шокировала радость "побратимов" из-за убийства гражданской девушки, и поэтому он сбежал из части. План беглеца заключался в том, чтобы добраться до Новосибирска и убежать в Казахстан. Впрочем, его поймали, отправили в штурмовики и уже отсюда он сдался в плен благодаря программе "Хочу жить".

"У меня одно из оснований, почему я не хотел возвращаться, это вот история с "Рубиконом". Я говорю: "Я видел, как убивают мирное население. Я не хочу", — заявил военнопленный.

Подразделение Рубикон — детали

В Telegram-канале "Рубикон" последние отчеты касаются действий дронов на Сумщине, под Лиманом и на Донбассе (без детализации). Подавляющее большинство целей февраля — это дроны ВСУ, а данные о поражении техники — единичные. В паблике не отыскалось реакции на интервью пленного, которого показали в проекте "Хочу жить".

Подразделение "Рубикон" — элитный отряд ВС РФ, который создали с осени 2024 года. Как сообщили росСМИ, российское командование предоставило все технические и человеческие возможности подразделения, которое получило задание освоить дроны различных типов, в том числе — на оптоволокне. Один из первых случаев использования "Рубикон" — это спецоперация ВСУ в Курской области. Как рассказали украинские военные и обозреватели, большое количество дронов взяло под огневой контроль логистику Сил обороны Украины и это стало одной из причин, почему пришлось отходить. Осенью и зимой 2025-2026 годов элитные операторы начали действовать между Гуляйполем и Покровском. При этом использовали терминалы Starlink и подрывали военную технику ВСУ на пути в Павлоград. Такие действия прекратились после того, как по обращению Минобороны Украины компания SpaceX отключила российские контрабандные терминалы, которые не попали в "белый список".

