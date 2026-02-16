Боєць підрозділу "Рубикон" ЗС РФ перейшов на бік України: чому вирішив тікати (відео)

Російський військовослужбовець втік з підрозділу "Рубикон" Збройних сил Російської Федерації, коли побачив реакцію росіян на загибель цивільної українки. Після цього його перевели у штурмовики, а він тим часом скористався програмою "Хочу жить" та добровільно здався у полон.

Проєкт "Хочу жить" Координаційного штабу ГРУ Міноборони України по роботі з військовополоненими опублікував розмову з колишнім солдатом ЗС РФ Мирославом Симоновим, який втік з російської армії. Симонова затримали у центрі Москви, примусили підписати контракт та відправили воювати в Україну. Боєць став оператором БпЛА в елітному підрозділі "Рубикон" та виконував бойові завдання. Одного дня через влучання російського дрона загинула цивільна дівчина у Куп'янську. Побачивши радість військових ЗС РФ, фігурант втік, щоб не брати участь у військових злочинах Російської Федерації. Як він розповів ГУР, на цьому історія не завершилась, бо його повернули на фронт рядовим штурмовиком.

Відео дня

Підрозділ Рубикон — історія полоненого Мирослава Симонова для "Хочу дить"

Відео з історією Мирослава Симонова з'явилось на YouTube-каналі "Хочу жить" увечері 15 лютого. Росіянин розповів, що жив у Новосибірську та займався сферою нерухомості. У серпні 2024 року він опинився у Москві і його затримав патруль через непроходження строкової військової служби. Далі росіянина примусили укласти контракт на службу у ЗС РФ. Після дво-тритижневої військової підготовки він потрапив у Луганську область та став опетором БпЛА. Згодом його відправили у загін "Рубикон": відбулось додаткове навчання, під час якого Симонов побачив порядки у "елітному загоні" ЗС РФ. З його слів, набирали будь-кого за принципом лояльності командирам, а потім під тиском та насильством примушували виконувати бойові завдання.

Як розповів полонений, навчання відбувалось на базі ЗС РФ у Наро-Фомінську під Москвою, а також в Іжевську. Він працював на БпЛА Mavic та Supercam. Під час операцій під Куп'янськом росіянина шокувала радість "побратимів" через убивство цивільної дівчини, і тому він втік з частини. План втікача полягав у тому, щоб дістатись до Новосибірська та втекти у Казахстан. Втім, його піймали, відправили у штурмовики і вже звідси він здався у полон завдяки програмі "Хочу жить".

"У мене одна з підстав, чому я не хотів повертатися, це ось історія з "Рубикону". Я говорю: "Я бачив, як вбивають мирне населення. Я не хочу", — заявив військовополонений.

Підрозділ Рубикон — деталі

У Telegram-каналі "Рубикон" останні звіти стосуються дій дронів на Сумщині, під Лиманом та на Донбасі (без деталізації). Переважна більшість цілей лютого — це дрони ЗСУ, а даних про ураження техніки — одиничні. У пабліку не відшукалось реакції на інтерв'ю полоненого, якого показали у проєкті "Хочу жить".

Підрозділ "Рубикон" — елітний загін ЗС РФ, який створили з осені 2024 року. Як повідомили росЗМІ, російське командування надало усі технічні та людські можливості підрозділу, який отримав завдання освоїти дрони різних типів, у тому числі — на оптоволокні. Один з перших випадків використання "Рубикон" — це спецоперація ЗСУ у Курській області. Як розповіли українські військові та оглядачі, велика кількість дронів взяла під вогневий контроль логістику Сил оборони України й це стало однієї з причин, чому довелось відходити. Восени та взимку 2025-2026 років елітні оператори почали діяти між Гуляйполем та Покровськом. При цьому використовували термінали Starlink та підривали військову техніку ЗСУ на шляху у Павлоград. Такі дії припинились після того, як за зверненням Міноборони України компанія SpaceX відключила російські контрабандні термінали, які не потрапили до "білого списку".

Нагадуємо, розвідувальна спільнота InformNapalm розповіла, яким чином нелегальні термінали Starlink потрапляли у російську армію.