Коні та "Лади": пілот дрона ЗСУ розповів про несподівані знахідки на прихованому складі РФ (відео)

Український оператор дрона проник на склад окупантів в очікуванні знайти броньовану техніку. Він був здивований, коли побачив там чотири "Лади", пару мотоциклів і двох коней.

Про викорстання коней у ЗС РФ і несподівану знахідку українського військового підрозділу "Дика дивізія" 82-ї десантно-штурмової бригади Збройних сил України з позивним "Космос" пише 17 лютого Business Insider. Боєць підозрював, що напівзруйнована будівля була логістичним центром окупантів на відстані близько 15 км від лінії бойового зіткнення, тому на початку лютого завів дрон всередину через отвір у даху.

Зазвичай росіяни зберігають на таких прихованих складах боєприпаси або пальне, однак "Космос" побачив всередині чотири цивільні автомобілі, пару мотоциклів і двох коней на вуздечках. Автомобілі на відео, ймовірно, є "Нивами" — недорогими позашляховиками російської марки Lada.

"Ми не очікували такого побачити. Це було незвично. Ми очікували знайти якусь броньовану техніку", — сказав український військовий журналістам.

Коні в ЗС РФ стають поширеним явищем

Автори статті зазначили, що останнім часом росіяни все частіше використовують на війні в Україні для штурмів і логістичних місій нетрадиційні транспортні засоби, зокрема в'ючних тварин і велосипеди. Військові роти безпілотників 82-ї ДШБр сказали, що неодноразово бачили відеозаписи з окупантами, що атакували українські позиції на конях, однак "Космос" зізнався, що вперше побачив тварин у ЗС РФ вживу.

Начинений вибухівкою безпілотник боєць спрямував у задню частину одного з автомобілів. Пізніше його екіпаж зіткнувся з кількома іншими транспортними засобами, знайденими всередині. Коли окупанти перевезли машини на інший склад — українські дрони атакували і його.

"Ворог зазвичай живе, сховавшись поблизу цих місць. Для нас є звичним завданням перевіряти всі цілі. Іноді ми можемо побачити ворожу піхоту, або ж їхню техніку", — розповів "Космос".

У підрозділі відмовилися розкривати місце розташування атакованого складу, проте журналісти зазначили, що зазвичай бригада дислокується на Донбасі.

Командир батальйону "Космос", майор із позивним "Фізрук" розповів, що коні на складі здивували і його.

"Я думав, що це було місце для транспортних засобів, щось на зразок пересадочного вузла", — сказав він.

Командир додав, що поява коней і цивільних авто в зоні його відповідальності може свідчити про те, що ворогу не вистачає традиційних ресурсів, а також показує, що Москва воює на виснаження.

Про те, що ЗС РФ почали використовувати коней на війні в Україні, ЗМІ писали з 2025 року. Зокрема оператори дронів 5-го штурмового батальйону 92-ї ОШБр атакували російського кавелеріста в грудні та опублікували в мережі відео.

8 січня 2026 року в мережі з'явилося відео окупантів, які "обладнали" коня терміналом Starlink і камерою.