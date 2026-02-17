Лошади и "Лады": пилот дрона ВСУ рассказал о неожиданных находках на скрытом складе РФ (видео)

Украинский оператор дрона проник на склад оккупантов в ожидании найти бронированную технику. Он был удивлен, когда увидел там четыре "Лады", пару мотоциклов и двух лошадей.

О использовании лошадей в ВС РФ и неожиданной находке украинского военного подразделения "Дикая дивизия" 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины с позывным "Космос" пишет 17 февраля Business Insider. Боец подозревал, что полуразрушенное здание было логистическим центром оккупантов на расстоянии около 15 км от линии боевого соприкосновения, поэтому в начале февраля завел дрон внутрь через отверстие в крыше.

Обычно россияне хранят на таких скрытых складах боеприпасы или горючее, однако "Космос" увидел внутри четыре гражданских автомобиля, пару мотоциклов и двух лошадей на уздечках. Автомобили на видео, вероятно, являются "Нивами" — недорогими внедорожниками российской марки Lada.

Відео дня

"Мы не ожидали такого увидеть. Это было необычно. Мы ожидали найти какую-то бронированную технику", — сказал украинский военный журналистам.

Лошади в ВС РФ становятся распространенным явлением

Авторы статьи отметили, что в последнее время россияне все чаще используют на войне в Украине для штурмов и логистических миссий нетрадиционные транспортные средства, в том числе вьючных животных и велосипеды. Военные роты беспилотников 82-й ДШБр сказали, что неоднократно видели видеозаписи с оккупантами, атаковавшими украинские позиции на лошадях, однако "Космос" признался, что впервые увидел животных в ВС РФ вживую.

Начиненный взрывчаткой беспилотник боец направил в заднюю часть одного из автомобилей. Позже его экипаж столкнулся с несколькими другими транспортными средствами, найденными внутри. Когда оккупанты перевезли машины на другой склад — украинские дроны атаковали и его.

"Враг обычно живет, спрятавшись вблизи этих мест. Для нас является привычной задачей проверять все цели. Иногда мы можем увидеть вражескую пехоту, или же их технику", — рассказал "Космос".

В подразделении отказались раскрывать местоположение атакованного склада, однако журналисты отметили, что обычно бригада дислоцируется на Донбассе.

Командир батальона "Космос", майор с позывным "Физрук" рассказал, что лошади на складе удивили и его.

"Я думал, что это было место для транспортных средств, что-то вроде пересадочного узла", — сказал он.

Командир добавил, что появление лошадей и гражданских авто в зоне его ответственности может свидетельствовать о том, что врагу не хватает традиционных ресурсов, а также показывает, что Москва воюет на истощение.

О том, что ВС РФ начали использовать лошадей на войне в Украине, СМИ писали с 2025 года. В частности операторы дронов 5-го штурмового батальона 92-й ОШБр атаковали российского кавалериста в декабре и опубликовали в сети видео.

8 января 2026 года в сети появилось видео оккупантов, которые "оборудовали" лошадь терминалом Starlink и камерой.