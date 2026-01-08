Оккупанты "оборудовали" лошадь терминалом Starlink и камерой: в сети показали кадры

Российская кавалерия начала вешать на лошадей терминалы Starlink и видеокамеры. Видео со скакуном, со спины которого оккупант ведет видеотрансляцию, распространилось в соцсетях.

Кадры с "тюнингованными" лошадьми в армии РФ опубликовал в сети X пользователь с ником Special Kherson Cat, в профиле которого утверждается, что он родом из Херсона. В видео россиянин показал, как с помощью терминала Starlink и камеры обеспечивает трансляцию езды.

"Приварили, все четко, все за*бись", — сказал оккупант на видео, демонстрируя, как функционирует "Старлинк" на лошади.

В ролике можно увидеть, что конструкция с терминалом приварена к седлу. Далее российский военный показал трансляцию со спины животного.

Лошади в армии РФ: что известно

О том, что военные ВС РФ начали пересаживаться на лошадей, издание Forbes писало в феврале 2025 года. Журналисты предполагали, что причиной стали высокие потери оккупантами техники, а "демеханизация" делает пехоту россиян уязвимой перед артиллерией Сил обороны.

Відео дня

В декабре военнослужащие 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко показали, как дрон ВСУ атаковал российского кавалериста. В комментариях украинцы выражали сожаление, что во время ликвидации оккупанта пострадало животное.

Также в сентябре военнослужащий и журналист Юрий Бутусов рассказывал, что россиянам выдают в качестве транспорта ослов — одного из них "затрофеили украинские военные". Депутат российской Госдумы и генерал-лейтенант в отставке Виктор Соболев при этом называл "нормальным" использование ослов для усиления логистики.