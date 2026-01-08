Окупанти "обладнали" коня терміналом Starlink і камерою: в мережі показали кадри

Російська кавалерія почала вішати на коней термінали Starlink і відеокамери. Відео зі скакуном, зі спини якого окупант веде відеотрансляцію, поширилося в соцмережах.

Кадри з "тюнінгованими" конями в армії РФ опублікував у мережі X користувач із ніком Special Kherson Cat, в профілі якого стверджується, що він родом з Херсона. У відео росіянин показав, як за допомогою термінала Starlink і камери забезпечує трансляцію їзди.

"Приварили, все чітко, все за*бісь", — сказав окупант на відео, демонструючи, як функціонує "Старлінк" на коні.

В ролику можна побачити, що конструкція з терміналом приварена до сідла. Далі російський військовий показав трансляцію зі спини тварини.

Коні в армії РФ: що відомо

Про те, що військові ЗС РФ почали пересідати на коней, видання Forbes писало в лютому 2025 року. Журналісти припускали, що причиною стали високі втрати окупантами техніки, а "демеханізація" робить піхоту росіян вразливою перед артилерією Сил оборони.

У грудні військовослужбовці 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка показали, як дрон ЗСУ атакував російського кавалериста. В коментарях українці висловлювали жаль, що під час ліквідації окупанта постраждала тварина.

Також у вересні військовослужбовець і журналіст Юрій Бутусов розповідав, що росіянам видають як транспорт віслюків — одного з них "затрофеїли українські військові". Депутат російської Держдуми й генерал-лейтенант у відставці Віктор Соболєв при цьому називав "нормальним" використання віслюків для посилення логістики.