Вночі РФ запустила балістику з Криму та дрони: як відпрацювала ППО та куди вдарив "Искандер-М"

В ніч з 17 на 18 лютого Збройні сили Російської Федерації запустили по Україні балістичну ракету "Искандер-М", яка летіла з тимчасово окупованого Криму. Крім того, росіяни підняли у повітря 126 дронів різних типів, які загрожували північним, східним, південним регіонам України. Які українські області потрапили під удар та як впоралась протиповітряна оборона?

Повітряна атака ЗС РФ почалась о 18 год 17 лютого, ідеться у повідомленні Повітряних сил у Telegram-каналі. Станом на 8:30 сили ППО збили 100 дронів та "нуль" ракет, а незнешкоджені засоби ураження влучили у 14 локаціях.

Згідно з даними командування, 126 БпЛА, з яких 80 були ударними "Шахедами", стартували відразу з шести напрямків. Частина з них підлітала до цілей з півночі та північного сходу (рухались з-під Брянська, Курська, Орла, авіабази "Шаталово" біля Пскова), частина — з півдня (з-під Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї) та з полігону у Гвардійську (окупований Крим). Сумарно з ракетою летіло 127 цілей, а збити вдалось 100.

Відео дня

Результати ППО станом на ранок 18 лютого:

дрони — збили 100 зі 126, ефективність склала 80%;

балістична ракета "Искандер-М" — летіла одна ракета, "нуль збиттів".

Російські засоби ураження, балістика та ударні "Шахеди"/"Гербери"/"Італмас", влучили у 14 локаціях, ідеться у звіті Повітряних сил. Крім того, уламки упали у трьох точках. Деталі влучання та шкоди від падіння уламків командування не публікувало.

Обстріл України — деталі нічної атаки РФ

З вечора 18 лютого по ранок 19 лютого Повітряні сили інформували про пуски російських ракет та дронів і називали регіони, які опинялись під загрозою. Зокрема, інформація про балістичний удар з'явилась о 19:58 — ішлося про можливий удар по Кривому Рогу. Крім того, ще двічі лунав сигнал тривоги для восьми областей на сході, в центра та на півночі. Зокрема, о 21:54 та 23:13 лунали попередження про балістику для Чернігівської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської та Київської областей. Інші дописи командування стосувались траєкторії польоту БпЛА, які петляли над тими ж регіонами.

Кривий Ріг. Міські пабліки повідомили про вибух, який стався близько 20 год 18 лютого. Дніпропетровська ОВА згодом заявила, що росіяни атакували транспортну інфраструктуру. Вказано, що люди не постраждали, а інших деталей не було.

Миколаївська ОВА написала про пожежу внаслідок влучання російського "Шахеда". Згідно з даними адміністрації, зруйновано один приватний будинок і ще сім отримали пошкодження. Глава Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про 638 ударів ЗС РФ: окрім дронів різних типів, регіон потерпав від авіабомб, артилерії та РСЗВ.

Військові адміністрації інших областей не інформували про наслідки нічного обстрілу України, а прифронтові регіони писали про продовження ударів артилерії, авіабомб та БпЛА ЗС РФ.

Зазначимо, напередодні, 18 лютого, ЗС РФ запустили по українцях 29 ракет різних типів та 398 ударних БпЛА, відзвітували у Повітряних силах. Засоби ППО впорались з усіма крилатими ракетами: збили 20 Х-101 та чотири "Искандер-К". Крім того, знешкодили авіаракету Х-31. Втім, чотири балістичні ракети "Искандер-М" долетіли до цілі. Результат боротьби з російськими безпілотниками — "мінус" 367.

Нагадуємо, представник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, чому протиповітряна оборона пропустила балістичні ракети, якими РФ вдарила по Україні 18 лютого.