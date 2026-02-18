Ночью РФ запустила баллистику из Крыма и дроны: как отработала ПВО и куда ударил "Искандер-М"

В ночь с 17 на 18 февраля Вооруженные силы Российской Федерации запустили по Украине баллистическую ракету "Искандер-М", которая летела с временно оккупированного Крыма. Кроме того, россияне подняли в воздух 126 дронов различных типов, которые угрожали северным, восточным, южным регионам Украины. Какие украинские области попали под удар и как справилась противовоздушная оборона?

Воздушная атака ВС РФ началась в 18 часов 17 февраля, говорится в сообщении Воздушных сил в Telegram-канале. По состоянию на 8:30 силы ПВО сбили 100 дронов и "ноль" ракет, а невредимые средства поражения попали в 14 локациях.

Согласно данным командования, 126 БпЛА, из которых 80 были ударными "Шахедами", стартовали сразу с шести направлений. Часть из них подлетала к целям с севера и северо-востока (двигались из-под Брянска, Курска, Орла, авиабазы "Шаталово" возле Пскова), часть — с юга (из-под Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае) и с полигона в Гвардейске (оккупированным Крым). Суммарно с ракетой летело 127 целей, а сбить удалось 100.

Результаты ПВО по состоянию на утро 18 февраля:

дроны — сбили 100 из 126, эффективность составила 80%;

баллистическая ракета "Искандер-М" — летела одна ракета, "ноль сбитий".

Российские средства поражения, баллистика и ударные "Шахеды"/"Герберы"/"Италмас", попали в 14 локациях, говорится в отчете Воздушных сил. Кроме того, обломки упали в трех точках. Детали попадания и ущерба от падения обломков командование не публиковало.

Обстрел Украины — детали ночной атаки РФ

С вечера 18 февраля по утро 19 февраля Воздушные силы информировали о пусках российских ракет и дронов и называли регионы, которые оказывались под угрозой. В частности, информация о баллистическом ударе появилась в 19:58 — речь шла о возможном ударе по Кривому Рогу. Кроме того, еще дважды звучал сигнал тревоги для восьми областей на востоке, в центре и на севере. В частности, в 21:54 и 23:13 звучали предупреждения о баллистике для Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Киевской областей. Другие сообщения командования касались траектории полета БпЛА, которые петляли над теми же регионами.

Кривой Рог. Городские паблики сообщили о взрыве, который произошел около 20 часов 18 февраля. Днепропетровская ОГА позже заявила, что россияне атаковали транспортную инфраструктуру. Указано, что люди не пострадали, а других деталей не было.

Николаевская ОГА написала о пожаре в результате попадания российского "Шахеда". Согласно данным администрации, разрушен один частный дом и еще семь получили повреждения.

Глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил о 638 ударах ВС РФ: кроме дронов разных типов, регион страдал от авиабомб, артиллерии и РСЗО. Военные администрации других областей не информировали о последствиях ночного обстрела Украины, а прифронтовые регионы писали о продолжении ударов артиллерии, авиабомб и БпЛА ВС РФ.

Отметим, накануне, 18 февраля, ВС РФ запустили по украинцам 29 ракет различных типов и 398 ударных БпЛА, отчитались в Воздушных силах. Средства ПВО справились со всеми крылатыми ракетами: сбили 20 Х-101 и четыре "Искандер-К". Кроме того, обезвредили авиаракету Х-31. Впрочем, четыре баллистические ракеты "Искандер-М" долетели до цели. Результат борьбы с российскими беспилотниками — "минус" 367.

Напоминаем, представитель Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, почему противовоздушная оборона пропустила баллистические ракеты, которыми РФ ударила по Украине 18 февраля.