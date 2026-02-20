Замість дронів — обшуки і арешти: куди в РФ зникли гроші на заводи БпЛА та РЕБ, — розслідувачі

На території Краснодарського краю Російської Федерації мали збудувати заводи з виготовлення дронів, але натомість гроші так і не дійшли до будівельних майданчиків, встановили розслідувачі. З'ясувалось, що гроші вкрали, дронів не буде, а місцевих чиновників та керівників компаній затримують та карають. Що відбувається у російському регіоні, у якому днями горів потужний нафтопереробний завод?

Російський підприємець, який займається виготовленням засобів РЕБ, опублікував у мережі критичний допис про чиновників та топуправлінців Краснодарського краю, ідеться у дописі у Telegram-каналі Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm. На фігуранта звернули увагу, коли він публічно говорив про наслідки влучання дронів ЗСУ по Ільському нафтопереробному заводу. У новому повідомленні підприємець розповів про масові обшуки та арешти через розкрадання грошей, виділених на програму "Безпілотні авіаційні системи" (БАС).

Розслідувачі опублікували скриншоти з пабліку "Мужик из 90-х", у якому пише власник компанії з виробництва РЕБ "Элтех-Юг" Олександр Камін. Чоловік "глузує та тішиться" з конкурентів, до яких прийшли спецслужби РФ. При цьому спецслужбам байдуже, хто справді крав, а хто пору стояв мовчки. Зі слів росіянина, проблеми з'явились у керівника департаменту з військових питань в адміністрації Краснодарського краю, у керівника місцевого управління МНС. Як пояснив Камін, свого часу він звертався до посадовців і просив виділити гроші на розширення виробництва засобів РЕБ. Гроші йому не дали, і тепер він розуміє чому так сталось і радіє, що чиновників покарають. Підприємець написав, що якби йому дали трошки грошей, землі та знижку на електрику, то він би збудував завод і міг би випускати дрони. Втім, тепер він тішиться і стежить, до кого прийшли силовики.

Корупція у РФ — деталі

На скринах з думками Каміна бачимо, які росіянин зловтішається через обшуки у чиновників та сумує, бо не збудував завод БпЛА, які могли б, потенційно, піти на фронт в Україну.

Корупція у РФ — допис про обшуки у Краснодарському краї Фото: InformNapalm

Корупція у РФ — допис про розкрадання на дронах та РЕБ Фото: InformNapalm

Ще один скрин — інформація про те, що фігурант має "успішну" компанію зі стартовим капіталом 10 тис. руб., відкриту у 2024 році, вже під час російсько-української війни. Напрямок діяльності компанії — виробництво радіолокаційної та радіонавігаційної апаратури та апаратури для дистанційного керування.

Корупція у РФ — дані про компанію фігуранта Фото: InformNapalm

Тим часом розслідувачі пояснили, чому вони стежать за росіянином. Серед іншого, з'ясувалось, що він займається розробкою засобів РЕБ і має близькі контакти з директором Ільського НПЗ, який горів кілька днів тому у лютому. Крім того, Камін відмовився публікувати кадри пожежі на НПЗ після нальоту дронів, натякнувши, що про такі випадки усім рекомендують мовчати.

Корупція у РФ — допис про атаку на Ільський НПЗ Фото: InformNapalm

Удари дронів по РФ — атака на НПЗ на Кубані

Зазначимо, Фокус писав про вибухи у РФ та про пожежу на Ільському НПЗ, яка сталась через наліт дронів ЗСУ. Наліт стався в ніч на 17 лютого. У російських пабліках почали з'являтись відео, на яких вогняна хмара здійнялась над одним з найбільших регіональних заводів. OSINTери встановили, що горить установка АВК, оскільки палало не на землі, а на певній висоті над землею.

Нагадуємо, 12 лютого українські дрони встановили черговий рекорд з дальності ударів по РФ: вибухнуло на важливому об'єкті, розташованому за 1700 км від України.