Вместо дронов — обыски и аресты: куда в РФ исчезли деньги на заводы БпЛА и РЭБ, — расследователи

На территории Краснодарского края Российской Федерации должны были построить заводы по изготовлению дронов, но вместо этого деньги так и не дошли до строительных площадок, установили расследователи. Выяснилось, что деньги украли, дронов не будет, а местных чиновников и руководителей компаний задерживают и наказывают. Что происходит в российском регионе, в котором на днях горел мощный нефтеперерабатывающий завод?

Российский предприниматель, который занимается изготовлением средств РЭБ, опубликовал в сети критическое сообщение о чиновниках и топуправленцах Краснодарского края, говорится в сообщении в Telegram-канале Международного разведывательного сообщества InformNapalm. На фигуранта обратили внимание, когда он публично говорил о последствиях попадания дронов ВСУ по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу. В новом сообщении предприниматель рассказал о массовых обысках и арестах из-за хищения денег, выделенных на программу "Беспилотные авиационные системы" (БАС).

Расследователи опубликовали скриншоты из паблика "Мужик из 90-х", в котором пишет владелец компании по производству РЭБ "Элтех-Юг" Александр Камин. Мужчина "смеется и радуется" над конкурентами, к которым пришли спецслужбы РФ. При этом спецслужбам безразлично, кто действительно воровал, а кто пору стоял молча. По словам россиянина, проблемы появились у руководителя департамента по военным вопросам в администрации Краснодарского края, у руководителя местного управления МЧС. Как пояснил Камин, в свое время он обращался к чиновникам и просил выделить деньги на расширение производства средств РЭБ. Деньги ему не дали, и теперь он понимает почему так произошло и радуется, что чиновников накажут. Предприниматель написал, что если бы ему дали немного денег, земли и скидку на электричество, то он бы построил завод и мог бы выпускать дроны. Впрочем, теперь он радуется и следит, к кому пришли силовики.

Коррупция в РФ — детали

На скринах с мыслями Камина видим, как россиянин злорадствует из-за обысков у чиновников и грустит, потому что не построил завод БпЛА, которые могли бы, потенциально, пойти на фронт в Украину.

Коррупция в РФ — сообщение об обысках в Краснодарском крае

Коррупция в РФ — сообщение о хищениях на дронах и РЭБ

Еще один скрин — информация о том, что фигурант имеет "успешную" компанию со стартовым капиталом 10 тыс. руб. открытую в 2024 году, уже во время российско-украинской войны. Направление деятельности компании — производство радиолокационной и радионавигационной аппаратуры и аппаратуры для дистанционного управления.

Коррупция в РФ — данные о компании фигуранта

Между тем расследователи объяснили, почему они следят за россиянином. Среди прочего, выяснилось, что он занимается разработкой средств РЭБ и имеет близкие контакты с директором Ильского НПЗ, который горел несколько дней назад в феврале. Кроме того, Камин отказался публиковать кадры пожара на НПЗ после налета дронов, намекнув, что о таких случаях всем рекомендуют молчать.

Коррупция в РФ — сообщение об атаке на Ильский НПЗ

Удары дронов по РФ — атака на НПЗ на Кубани

Отметим, Фокус писал о взрывах в РФ и о пожаре на Ильском НПЗ, который произошел из-за налета дронов ВСУ. Налет произошел в ночь на 17 февраля. В российских пабликах начали появляться видео, на которых огненное облако поднялось над одним из крупнейших региональных заводов. OSINTеры установили, что горит установка АВК, поскольку пылало не на земле, а на определенной высоте над землей.

Напоминаем, 12 февраля украинские дроны установили очередной рекорд по дальности ударов по РФ: взорвалось на важном объекте, расположенном в 1700 км от Украины.