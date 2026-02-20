Поліція розслідує смерть іноземця у військовій частині Києва: що про нього відомо

Правоохоронці розслідують смерть іноземця на території військової частини у Києві, що сталася в грудні 2025 року. Журналісти з посиланням на свідків пишуть, що 24-річний бразильський новобранець міг загинути від жорстокого фізичного покарання.

Про розслідування смерті іноземця у Києві 20 лютого повідомив відділ комунікації столичної поліції. Напередодні розслідування щодо загибелі бразильського новобранця опубілкувало видання Kyiv Independent.

За словами правоохоронців, трагедія сталася минулого року наприкінці грудня. За попередніми даними слідства, померлий був добровольцем і проходив військову підготовку. На одному з етапів навчання йому стало зле, і наступного дня чоловік помер.

Поліція почала досудове розслідування за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України — "вбивство через необережність". Правоохоронці повідомили, що тіло іноземця направили на судово-медичну експертизу для остаточного встановлення причини смерті.

Смерть іноземця у Києві: розслідування ЗМІ

За інформацією Kyiv Independent, 24-річний бразильський новобранець Бруно Габріель Леал да Сілва помер у ніч з 28 на 29 грудня 2025 року після жорстокого фізичного покарання.

Інші колишні бійці роти Advanced Company, яким командує бразилець Леандерсон Пауліно і в якій проходив підготовку померлий, на умовах анонімності розповіли про зловживання щодо підлеглих, і навіть катування.

"Це був батальйон, який катував людей. Знущання там були нормальним явищем", — розповів один із колишніх солдатів.

Опитані журналістами свідки та жертви описували різні тортури, серед яких були опіки, побиття та утоплення. Багато з добровольців обурені тим, що сталося. Один із опитаних сказав, що Леал да Сілва перед смертю ще не підписав контракт і вирішив, що хоче повернутися до Бразилії.

"Бруно був бідним хлопцем з Бразилії, з Пернамбуку. Єдине, чого він хотів, це повернутися додому. Це все, чого він хотів", — сказав солдат.

За словами ексбійців підрозділу, Леал да Сілва не мав військового досвіду та мав пройти базову підготовку. Бразильця побили після того, як він повернувся до військової частини в стані алкогольного сп'яніння.

Свідки розповіли, що він не повернувся вчасно, тому за ним відправили групу солдатів. Того ж вечора група бійців, які нібито діяли з делегованих Пауліно повноважень, забрали Леала да Сілву зі спальні до невеликої кімнати під назвою "контейнер". Після того солдати близько 40 хвилин чули крики та звуки побиття, а на наступний ранок побачили сильно побите тіло Бруно топлес на снігу біля "контейнера" зі слідами від мотузок на зап'ястках та по всьому тулубу.

На місце викликали поліцію. За словами кількох новобранців, начальство чинило на них тиск, щоб вони у розмові зі слідчими пов'язали смерть Леала да Сілви з бійкою на вулиці або зі спарингом.

Колишні члени Advanced надали кадри знущань над новобранцями Фото: The Kyiv Independent

У письмовій відповіді Головне управління розвідки підтвердило розслідувачам, що Леал да Сілва в момент своєї смерті був на "тимчасовому пункті дислокації" та проходив відбір на можливий контракт. Також в ГУР повідомили, що почнуть власне внутрішнє розслідування щодо Advanced Company.

Бразилець, який служив в окремій групі в межах ГУР, на умовах анонімності розповів, що скаржився українським командирам на зловживання Advanced Company у 2024 році, зокрема на побиття солдат, погрози та грабування. Також він надслав відео, які, за його словами, фіксували зловживання дисциплінарними практиками. Втім, за словами бійця, скарги не викликали помітної реакції.

Деякі солдати, з якими говорили журналісти, покинули Україну. Інші продовжують воювати за Сили оборони.

"Я все ще підтримую Україну, бо вважаю, що є кращі роти, кращі батальйони. Я не вірю, що вся Україна загалом така. За той час, що я тут, я вже знаю, що так, є недоліки, але я не вірю, що вони на такому рівні", — сказав один із бразильських добровольців.

