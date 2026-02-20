Полиция расследует смерть иностранца в воинской части Киева: что о нем известно

Правоохранители расследуют смерть иностранца на территории воинской части в Киеве, произошедшую в декабре 2025 года. Журналисты со ссылкой на свидетелей пишут, что 24-летний бразильский новобранец мог погибнуть от жестокого физического наказания.

О расследовании смерти иностранца в Киеве 20 февраля сообщил отдел коммуникации столичной полиции. Накануне расследование о гибели бразильского новобранца опубликовало издание Kyiv Independent.

По словам правоохранителей, трагедия произошла в прошлом году в конце декабря. По предварительным данным следствия, умерший был добровольцем и проходил военную подготовку. На одном из этапов обучения ему стало плохо, и на следующий день мужчина умер.

Полиция начала досудебное расследование по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины — "убийство по неосторожности". Правоохранители сообщили, что тело иностранца направили на судебно-медицинскую экспертизу для окончательного установления причины смерти.

Смерть иностранца в Киеве: расследование СМИ

По информации Kyiv Independent, 24-летний бразильский новобранец Бруно Габриэль Леал да Силва умер в ночь с 28 на 29 декабря 2025 года после жестокого физического наказания.

Другие бывшие бойцы роты Advanced Company, которым командует бразилец Леандерсон Паулино и в которой проходил подготовку умерший, на условиях анонимности рассказали о злоупотреблениях в отношении подчиненных, и даже пытках.

"Это был батальон, который пытал людей. Издевательства там были нормальным явлением", — рассказал один из бывших солдат.

Опрошенные журналистами свидетели и жертвы описывали различные пытки, среди которых были ожоги, избиения и утопления. Многие из добровольцев возмущены тем, что произошло. Один из опрошенных сказал, что Леал да Силва перед смертью еще не подписал контракт и решил, что хочет вернуться в Бразилию.

"Бруно был бедным парнем из Бразилии, из Пернамбука. Единственное, чего он хотел, это вернуться домой. Это все, чего он хотел", — сказал солдат.

По словам экс-бойцов подразделения, Леал да Силва не имел военного опыта и должен был пройти базовую подготовку. Бразильца избили после того, как он вернулся в воинскую часть в состоянии алкогольного опьянения.

Свидетели рассказали, что он не вернулся вовремя, поэтому за ним отправили группу солдат. В тот же вечер группа бойцов, которые якобы действовали из делегированных Паулино полномочий, забрали Леала да Силву из спальни в небольшую комнату под названием "контейнер". После этого солдаты около 40 минут слышали крики и звуки избиения, а на следующее утро увидели сильно избитое тело Бруно топлес на снегу возле "контейнера" со следами от веревок на запястьях и по всему туловищу.

На место вызвали полицию. По словам нескольких новобранцев, начальство оказывало на них давление, чтобы они в разговоре со следователями связали смерть Леала да Силвы с дракой на улице или со спаррингом.

Бывшие члены Advanced предоставили кадры издевательств над новобранцами Фото: The Kyiv Independent

В письменном ответе Главное управление разведки подтвердило расследователям, что Леал да Силва в момент своей смерти был на "временном пункте дислокации" и проходил отбор на возможный контракт. Также в ГУР сообщили, что начнут собственное внутреннее расследование в отношении Advanced Company.

Бразилец, который служил в отдельной группе в пределах ГУР, на условиях анонимности рассказал, что жаловался украинским командирам на злоупотребления Advanced Company в 2024 году, в частности на избиение солдат, угрозы и грабежи. Также он прислал видео, которые, по его словам, фиксировали злоупотребления дисциплинарными практиками. Впрочем, по словам бойца, жалобы не вызвали заметной реакции.

Некоторые солдаты, с которыми говорили журналисты, покинули Украину. Другие продолжают воевать за Силы обороны.

"Я все еще поддерживаю Украину, потому что считаю, что есть лучшие роты, лучшие батальоны. Я не верю, что вся Украина в целом такая. За то время, что я здесь, я уже знаю, что да, есть недостатки, но я не верю, что они на таком уровне", — сказал один из бразильских добровольцев.

