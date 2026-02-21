"Найбільше нервували корови": боєць ГУР розповів деталі звільнення Липців на Харківщині (відео)

Боєць Головного управління розвідки (ГУР) з позивним "Наум" розповів ЗМІ деталі проведення операції у селі Липці на Харківщині. За словами військового, найбільше турбот їм створювали домашні тварини.

За словами "Наума", місцеві корови "дуже напрягали" бійців, адже вони могли демаскувати українських спецпризначенців перед ворогом. Про це боєць ГУР розповів у інтерв'ю Новини.LIVE.

"Наум" розповідає, що група мала стримувати наступи ЗС РФ мінометним вогнем і не дозволяти росіянам просуватися до позицій українських оборонців. Найбільше йому запам'ятався епізод з коровами, які були поруч з місцем перебування бійців спецпідрозділу.

"Нас там найбільше кумарили корови. Якась бабушка, ми навіть не знаємо де вона жила… тримала 4 чи 5 корів. І ті корови вічно лізли до нас", — поділився військовий.

Він додає, що це скупчення, "скупчення чогось" могло привернути увагу аеророзвідки росіян. "Наум" додає, що це "дуже напрягало" українських оборонців.

Боєць ГУР резюмує, що попри цей курйозний епізод задача підрозділу була виконана, а операція завершилася успішно. Завдяки діям представників ГУР вдалося звільнити приблизно 400 гектарів.

