"Больше всего нервничали коровы": боец ГУР рассказал детали освобождения Липцов в Харьковской области (видео)

Боец Главного управления разведки (ГУР) с позывным "Наум" рассказал СМИ детали проведения операции в селе Липцы в Харьковской области. По словам военного, больше всего забот им создавали домашние животные.

По словам "Наума", местные коровы "очень напрягали" бойцов, ведь они могли демаскировать украинских спецназовцев перед врагом. Об этом боец ГУР рассказал в интервью Новини.LIVE.

"Наум" рассказывает, что группа должна была сдерживать наступления ВС РФ минометным огнем и не позволять россиянам продвигаться к позициям украинских защитников. Больше всего ему запомнился эпизод с коровами, которые были рядом с местом пребывания бойцов спецподразделения.

"Нас там больше всего кумарили коровы. Какая-то бабушка, мы даже не знаем где она жила... держала 4 или 5 коров. И те коровы вечно лезли к нам", — поделился военный.

Он добавляет, что это скопление, "скопление чего-то" могло привлечь внимание аэроразведки россиян. "Наум" добавляет, что это "очень напрягало" украинских защитников.

Боец ГУР резюмирует, что несмотря на этот курьезный эпизод задача подразделения была выполнена, а операция завершилась успешно. Благодаря действиям представителей ГУР удалось освободить примерно 400 гектаров.

