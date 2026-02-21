Нападників на бійців "Айдара" взяли під варту: один із фігурантів виявився військовим у СЗЧ

У Кам’янському на Дніпропетровщині стався напад на військовослужбовців підрозділу "Айдар". Двоє чоловіків відкрили вогонь по їхньому автомобілю, пошкодили його та вдарили одного з бійців. Наразі обох підозрюваних затримали, а суд обрав їм запобіжний захід.

Як повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону у Facebook, інцидент трапився 20 лютого близько 15:20. За попередніми даними, спочатку пролунали постріли у бік автомобіля військових. Після цього було розбито лобове та переднє бокове скло, а один із військовослужбовців отримав тілесні ушкодження.

Слідство встановило, що до нападу причетні двоє осіб. Зокрема, один із фігурантів виявився військовослужбовцем, який самовільно залишив військову частину. Так, чоловік 1983 року народження здійснив щонайменше чотири постріли з предмета, схожого на пістолет, у напрямку автомобіля, а після цього розбив скло транспортного засобу.

У Кам'янському затримали нападників на бійців "Айдара" Фото: Пресслужба прокуратури

Інший учасник, 1988 року народження, відкрив передні двері автомобіля та кілька разів вдарив одного з військових по обличчю. У потерпілого діагностували легкі тілесні ушкодження — забій м’яких тканин носа.

Крім того, до цієї справи були, ймовірно, залучені ще четверо осіб. ЗокремаЮ вони перебували поруч під час події, і їхню можливу участь у нападі наразі встановлюють слідчі.

Сьогодні, 21 лютого, двох ключових підозрюваних затримали в порядку статті 208 КПК України та повідомили їм про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство, вчинене із застосуванням зброї або предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Наразі ж за клопотанням прокурора суд обрав обом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Напад на військових "Айдара": що про це відомо

Нагадуємо, що зранку 21 лютого стало відомо, що група невідомих осіб напала на бійців 24-го ОШП "Айдар" у Дніпропетровській області. За даними підрозділу, нападників було шестеро, і один із них мав при собі вогнепальну зброю. Самі ж військові перебували поза службовими обов’язками і не провокували нападників, а також свідомо не застосовували зброю, щоб не наражати цивільних на небезпеку. З огляду нацюситуацію, в "Айдарі" наголосили, що будь-які подальші напади на військових будуть мати серйозні наслідки, тому громадянам краще не створювати таких ситуацій.

Пізніше пресслужба поліції повідомила про затримання в Кам'янському двох чоловіків, яких підозрюють в нападі на бійців. Зокрема, саме затримані спричинили конфлікт із війсьоквими, а під час самої сутички один із фігурантів здійснив кілька пострілів