Нападавших на бойцов "Айдара" взяли под стражу: один из фигурантов оказался военным в СЗЧ

В Каменском в Днепропетровской области произошло нападение на военнослужащих подразделения "Айдар". Двое мужчин открыли огонь по их автомобилю, повредили его и ударили одного из бойцов. Сейчас обоих подозреваемых задержали, а суд избрал им меру пресечения.

Как сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона в Facebook, инцидент произошел 20 февраля около 15:20. По предварительным данным, сначала раздались выстрелы в сторону автомобиля военных. После этого было разбито лобовое и переднее боковое стекло, а один из военнослужащих получил телесные повреждения.

Следствие установило, что к нападению причастны два человека. В частности, один из фигурантов оказался военнослужащим, который самовольно оставил воинскую часть. Так, мужчина 1983 года рождения совершил по меньшей мере четыре выстрела из предмета, похожего на пистолет, в направлении автомобиля, а после этого разбил стекло транспортного средства.

В Каменском задержали нападавших на бойцов "Айдара" Фото: Пресс-служба прокуратуры

Другой участник, 1988 года рождения, открыл переднюю дверь автомобиля и несколько раз ударил одного из военных по лицу. У пострадавшего диагностировали легкие телесные повреждения — ушиб мягких тканей носа.

Кроме того, к этому делу были, вероятно, привлечены еще четыре человека. В частности, они находились рядом во время происшествия, и их возможное участие в нападении сейчас устанавливают следователи.

Сегодня, 21 февраля, двух ключевых подозреваемых задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и сообщили им о подозрении по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о хулиганстве, совершенном с применением оружия или предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Сейчас же по ходатайству прокурора суд избрал обоим подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.

Нападение на военных "Айдара": что об этом известно

Напоминаем, что утром 21 февраля стало известно, что группа неизвестных лиц напала на бойцов 24-го ОШП "Айдар" в Днепропетровской области. По данным подразделения, нападавших было шестеро, и один из них имел при себе огнестрельное оружие. Сами же военные находились вне служебных обязанностей и не провоцировали нападавших, а также сознательно не применяли оружие, чтобы не подвергать гражданских опасности. Учитывая эту ситуацию, в "Айдаре" отметили, что любые дальнейшие нападения на военных будут иметь серьезные последствия, поэтому гражданам лучше не создавать таких ситуаций.

Позже пресс-служба полиции сообщила о задержании в Каменском двух мужчин, которых подозревают в нападении на бойцов. В частности, именно задержанные вызвали конфликт с военными, а во время самой схватки один из фигурантов совершил несколько выстрелов