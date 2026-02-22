"Незначні влучання": в Раді прокоментували наслідки нічної масованої атаки РФ (відео)

Народний депутат від фракції "Слуга Народу" Сергій Нагорняк заявив, що більшість ракет, які летіти в об'єктів енергетики, було збито. Він додає, що росіянам не вдалося досягнути своїх цілей в цій атаці.

Наразі, як говорить політик, відомо про незначні влучання в один з об'єктів теплогенерації у Київській області. Про це він розповів у коментарі телеканалу Київ24.

"Наразі енергетики оцінюють наслідки цього влучання для того, аби зрозуміти, скільки треба часу та фінансових ресурсів, аби відновити цей об'єкт", — сказав Нагорняк.

За словами народного депутата, росіянам не вдалося досягнути запланованих цілей з цієї атаки. Він переконаний, що українські захисники змогли відбити комбіновану атаку РФ.

"Те, що ворог собі сьогодні планував, він не досягнув поставлених цілей. Достатньо добре ми відбили атаку, хоч і летіло різні види озброєння, але непогано відбилися сьогодні щодо сьогоднішньої атаки", — підкреслює Нагорняк.

Політик додав, що ворог атакував підстанції в Одеській області, намагаючись залишити Одесу та область без електропостачання. Водночас енергетики та фахівці достатньо швидко усувають наслідки атак.

Нагорняк резюмує, що з початком березня передбачається "незначне послаблення" у графіках відключень світла. Вони будуть менш тривалими за допомогою сонячної генерації приватних та промислових станцій.

Раніше Фокус повідомляв про перші наслідки нічного обстрілу ЗС РФ. Внаслідок масованої комбінованої атаки росіян у ніч на 22 лютого здійнялася пожежа у Київській області, також була інформація про пошкоджений житловий будинок у столиці.

Згодом стало відомо, що РФ масовано атакувала Україну ракетами та дронами. В результаті атаки повідомляється про постраждалих і руйнування.