"Незначительные попадания": в Раде прокомментировали последствия ночной массированной атаки РФ (видео)

Народный депутат от фракции "Слуга Народа" Сергей Нагорняк заявил, что большинство ракет, которые лететь в объектов энергетики, было сбито. Он добавляет, что россиянам не удалось достичь своих целей в этой атаке.

Сейчас, как говорит политик, известно о незначительных попаданиях в один из объектов теплогенерации в Киевской области. Об этом он рассказал в комментарии телеканалу Киев24.

"Сейчас энергетики оценивают последствия этого попадания для того, чтобы понять, сколько надо времени и финансовых ресурсов, чтобы восстановить этот объект", — сказал Нагорняк.

По словам народного депутата, россиянам не удалось достичь запланированных целей по этой атаке. Он убежден, что украинские защитники смогли отразить комбинированную атаку РФ.

"То, что враг себе сегодня планировал, он не достиг поставленных целей. Достаточно хорошо мы отбили атаку, хоть и летели разные виды вооружения, но неплохо отбились сегодня относительно сегодняшней атаки", — подчеркивает Нагорняк.

Политик добавил, что враг атаковал подстанции в Одесской области, пытаясь оставить Одессу и область без электроснабжения. В то же время энергетики и специалисты достаточно быстро устраняют последствия атак.

Нагорняк резюмирует, что с началом марта предполагается "незначительное послабление" в графиках отключений света. Они будут менее длительными с помощью солнечной генерации частных и промышленных станций.

Ранее Фокус сообщал о первыхпоследствиях ночного обстрела ВС РФ. В результате массированной комбинированной атаки россиян в ночь на 22 февраля поднялся пожар в Киевской области, также была информация о поврежденном жилом доме в столице.

Впоследствии стало известно, что РФ массированно атаковала Украину ракетами и дронами. В результате атаки сообщается о пострадавших и разрушениях.