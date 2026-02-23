Лукашенко просив, аби Україна вдарила по НПЗ у Білорусі: це була пастка, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів про те, що після вторгнення Росії до України через територію Білорусі Олександр Лукашенко телефонував українському лідеру з вибаченнями.

Водночас український президент повідомив, що білоруський диктатор боявся атаки у відповідь з боку України. Про це Зеленський розповів у інтерв'ю білоруському опозиційному каналу "Зеркало".

Президент розповів, що між двома лідерами держав відбулася телефонна розмова. Під час неї Лукашенко стверджував, що не контролював нічого і не міг вплинути на російські війська.

"Він мені сказав по телефону: хочеш — ти можеш відповісти нам, вдарити по Мозирю (по нафтопереробному заводу на території Білорусі). По заводу. Я розумів зі своєю командою, ми проговорювали, і всі хотіли відповісти. Але чесно, на мій погляд, Путін цього і чекав, щоб ми нанесли у той момент удар, тому що в той момент він дуже хотів, щоб із цього напрямку білоруси заходили своїми військами", — сказав Зеленський.

За його словами, навіть попри те, що білоруси не мали серйозні сили для наступу, однак це допомогло б росіянам розтягнути оборону України в момент, коли ЗС РФ наступали на сході.

Зеленський наголосив, що Україна не злякалася б вторгнення білоруських військ, однак якась кількість українських військ вимушена була б бути перекинутою на північ.

Також український лідер наголосив, що білоруси мають розуміти, що їх намагаються втягнути в війну. Тож відповідно вони мають оцінювати загрозу щодо Лукашенко.

Окремо Зеленський висловився щодо американсько-білоруських відносин. За словами президента, Лукашенко вірить, що звільнення політв'язнів в обмін на послаблення санкцій дає йому певний карт-бланш, однак це не так. Водночас український лідер не вважає, що Лукашенку мають пробачати його злочини.

Зеленський також розповів, що Україна не завдає ударів дронами по Білорусі, хоча такі можливості має.

"Я вважаю, що йому треба прийти до тями, як кажуть в Україні протверезіти, не втягуватись у війну. "Орешник" для нас це ескалація й без того непростих відносин з Україною", — сказав Зеленський.

Раніше Зеленський заявив, що ретранслятори для "Шахедів" на білоруській території допомагають Росії вражати громадян України та її енергетику, оскільки завдяки їм відбувається коригування ударів.

Фокус розповідав, що Європейський Союз у межах дипломатичних переговорів щодо України готує низку вимог до Росії, серед яких – виведення військ із Білорусі, Грузії, Вірменії та Придністров’я та дотримання міжнародного права.