Лукашенко просил, чтобы Украина ударила по НПЗ в Беларуси: это была ловушка, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал о том, что после вторжения России в Украину через территорию Беларуси Александр Лукашенко звонил украинскому лидеру с извинениями.

В то же время украинский президент сообщил, что белорусский диктатор боялся ответной атаки со стороны Украины. Об этом Зеленский рассказал в интервью белорусскому оппозиционному каналу "Зеркало".

Президент рассказал, что между двумя лидерами государств состоялся телефонный разговор. Во время него Лукашенко утверждал, что не контролировал ничего и не мог повлиять на российские войска.

"Он мне сказал по телефону: хочешь — ты можешь ответить нам, ударить по Мозырю (по нефтеперерабатывающему заводу на территории Беларуси). По заводу. Я понимал со своей командой, мы проговаривали, и все хотели ответить. Но честно, на мой взгляд, Путин этого и ждал, чтобы мы нанесли в тот момент удар, потому что в тот момент он очень хотел, чтобы с этого направления белорусы заходили своими войсками", — сказал Зеленский.

По его словам, даже несмотря на то, что белорусы не имели серьезные силы для наступления, однако это помогло бы россиянам растянуть оборону Украины в момент, когда ВС РФ наступали на востоке.

Зеленский подчеркнул, что Украина не испугалась бы вторжения белорусских войск, однако какое-то количество украинских войск вынуждено было бы быть переброшенным на север.

Также украинский лидер подчеркнул, что белорусы должны понимать, что их пытаются втянуть в войну. Поэтому соответственно они должны оценивать угрозу в отношении Лукашенко.

Отдельно Зеленский высказался относительно американо-белорусских отношений. По словам президента, Лукашенко верит, что освобождение политзаключенных в обмен на ослабление санкций дает ему определенный карт-бланш, однако это не так. В то же время украинский лидер не считает, что Лукашенко должны прощать его преступления.

Зеленский также рассказал, что Украина не наносит удары дронами по Беларуси, хотя такие возможности имеет.

"Я считаю, что ему надо прийти в себя, как говорят в Украине протрезветь, не втягиваться в войну. "Орешник" для нас это эскалация и без того непростых отношений с Украиной", — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что ретрансляторы для "Шахедов" на белорусской территории помогают России поражать граждан Украины и ее энергетику, поскольку благодаря им происходит корректировка ударов.

Фокус рассказывал, что Европейский Союз в рамках дипломатических переговоров по Украине готовит ряд требований к России, среди которых — вывод войск из Беларуси, Грузии, Армении и Приднестровья и соблюдение международного права.