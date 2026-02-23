"Тут танки проїдуть": пропагандисти показали підземний командний пункт РФ на Запоріжжі (відео)

Російські пропагандисти показали підземний командний пункт армії РФ у Запорізькій області, який, за їхніми словами, здатен витримати масовані удари авіабомбами. Ймовірно, об’єкт розташований у районі Токмака приблизно за 40 кілометрів від лінії фронту.

Про це на своїй сторінці в Telegram повідомив український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.За його інформацією, йдеться про сюжет російського журналіста та пропагандиста Олександр Рогаткін, який оприлюднив фрагмент репортажу із Запорізького напрямку у власному Telegram-каналі.

У відео він демонструє роботу військовослужбовців угруповання військ "Восток" та показує облаштований підземний командний пункт.

У кадрі пропагандист називає об’єкт "унікальним місцем" і стверджує, що мережею тунелів підземного штабу може пересуватися автомобіль УАЗ, а за габаритами проходи нібито дозволяють рух навіть важкої техніки. За його словами, 36-ту бригаду в складі угруповання "Восток" жартома називають "метробудівною", оскільки військові нібито проклали кілометри тунелів.

Відео дня

Також у сюжеті зазначається, що командний пункт розташований на значній глибині. Зокрема, у війську пропагандисту розповіли, що над приміщенням облаштовано додаткові три метри перекриття, які складаються з бетонних плит, дерев’яного настилу та шару ґрунту. За його твердженням, така конструкція має забезпечити захист від авіаударів і дозволити витримати масштабні бомбардування.

У центрі підземного об’єкта, як показано на відео, розміщено ситуаційний центр із десятками моніторів. На них у режимі реального часу транслюється зображення з розвідувальних безпілотників та ударних коптерів, що використовуються російськими військами на цьому напрямку.

Як додав Цаплієнко, споруда, яку показали на відео розташована в Запорізькій області, ймовірно, поблизу Токмака — орієнтовно за 40 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Нагадаємо, що, за даними командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, українські військові розпочали операцію на півдні України на Олександрівському напрямку. Її мета — зірвати наступ РФ, витіснити противника та вже вдалося повернути під контроль понад 300 кв. км і вісім населених пунктів.

Раніше Фокус писав, що Сили оборони України деокупували понад 300 кв. км території на Гуляйпільському та сусідніх напрямках у Запорізькій області. Українські військові також відновили контроль над низкою населених пунктів на адмінмежі Запорізької та Дніпропетровської областей.