"Здесь танки проедут": пропагандисты показали подземный командный пункт РФ на Запорожье (видео)

Российские пропагандисты показали подземный командный пункт армии РФ в Запорожской области, который, по их словам, способен выдержать массированные удары авиабомбами. Вероятно, объект расположен в районе Токмака примерно в 40 километрах от линии фронта.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко.По его информации, речь идет о сюжете российского журналиста и пропагандиста Александр Рогаткин, который обнародовал фрагмент репортажа с Запорожского направления в собственном Telegram-канале.

В видео он демонстрирует работу военнослужащих группировки войск "Восток" и показывает обустроенный подземный командный пункт.

В кадре пропагандист называет объект "уникальным местом" и утверждает, что по сети тоннелей подземного штаба может передвигаться автомобиль УАЗ, а по габаритам проходы якобы позволяют движение даже тяжелой техники. По его словам, 36-ю бригаду в составе группировки "Восток" в шутку называют "метростроительной", поскольку военные якобы проложили километры тоннелей.

Відео дня

Также в сюжете отмечается, что командный пункт расположен на значительной глубине. В частности, в войске пропагандисту рассказали, что над помещением обустроены дополнительные три метра перекрытия, которые состоят из бетонных плит, деревянного настила и слоя почвы. По его утверждению, такая конструкция должна обеспечить защиту от авиаударов и позволить выдержать масштабные бомбардировки.

В центре подземного объекта, как показано на видео, размещен ситуационный центр с десятками мониторов. На них в режиме реального времени транслируется изображение с разведывательных беспилотников и ударных коптеров, используемых российскими войсками на этом направлении.

Как добавил Цаплиенко, сооружение, которое показали на видео, расположено в Запорожской области, вероятно, вблизи Токмака — ориентировочно в 40 километрах от линии боевого соприкосновения.

Напомним, что, по данным командования Десантно-штурмовых войск ВСУ, украинские военные начали операцию на юге Украины на Александровском направлении. Ее цель — сорвать наступление РФ, вытеснить противника и уже удалось вернуть под контроль более 300 кв. км и восемь населенных пунктов.

Ранее Фокус писал, что Силы обороны Украины деоккупировали более 300 кв. км территории на Гуляйпольском и соседних направлениях в Запорожской области. Украинские военные также восстановили контроль над рядом населенных пунктов на админгранице Запорожской и Днепропетровской областей.