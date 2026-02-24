"Голими руками": чоловік витягнув з-під фури боєголовку від "Шахеда", що не здетонувала, — соцмережі (відео)

В Одеській області чоловік власноруч витягнув боєголовку від "Шахеда", яка не розірвалась, з-під своєї вантажівки.

Інцидент стався у місті Чорноморськ, пише місцевий телеграм-канал.

"Сьогодні під час атаки на Чорноморськ чоловікові під фуру залетіла боєголовка від шахеда, але він не розгубився і викинув її голими руками", — йдеться у підписі до відео.

На самих кадрах справді видно, що чоловік викидає з-під колес вантажівки боєголовку від "Шахеда", після чого сідає за кермо та намагається завести транспортний засіб.

Водночас весь цей час на фоні палає інша вантажівка.

Нагадаємо, під ранок 22 лютого росіяни масовано атакували Україну крилатими ракетами та "Шахедами".

Фокус також писав про те, що "Шахеди" РФ атакували нафтогазовидобуток на Полтавщині.