"Голыми руками": мужчина вытащил из-под фуры не сдетонировавшую боеголовку от "Шахеда" — соцсети (видео)

В Одесской области мужчина собственноручно вытащил боеголовку от "Шахеда", которая не разорвалась, из-под своего грузовика.

Инцидент произошел в городе Черноморск, пишет местный телеграм-канал.

"Сегодня во время атаки на Черноморск мужчине под фуру залетела боеголовка от шахеда, но он не растерялся и выбросил ее голыми руками", — говорится в подписи к видео.

На самих кадрах действительно видно, что мужчина выбрасывает из-под колес грузовика боеголовку от "Шахеда", после чего садится за руль и пытается завести транспортное средство.

При этом все это время на фоне пылает другой грузовик.

Напомним, под утро 22 февраля россияне массированно атаковали Украину крылатыми ракетами и "Шахедами".

Фокус также писал о том, что "Шахэды" РФ атаковали нефтегазодобычу на Полтавщине.