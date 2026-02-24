"Черговий день народження": волонтер Христов показав момент влучання дрона РФ в його авто (відео)
Український ведучий і волонтер Денис Христов показав момент влучання російського FPV-дрона в його автомобіль у Харківській області. Внаслідок атаки від дістав поранення обличчя.
Відео атаки дрона РФ Денис Христов опублікував на своїй сторінці в Instagram. За словами чоловіка, він потрапив під ворожий удар напередодні 4-х роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україні — 23 лютого.
Обережно! Чутливий контент!
"Купʼянщина. Мій черговий день народження", — підписав відео волонтер.
В ролику можна побачити, як FPV-дрон кружляє над автомобілем. Збити його у Христова не вийшло, і безпілотник завдав удару.
Волонтер звернувся по медичну допомогу в сусідньому населеному пункті. Він зазначив, що дістав поранення, бо був не в шоломі.
Наприкінці відео Христов показав уламок, який медики витягли з рани на його лобі.
"От у мене й відкрилося третє око завдяки цьому уламочку. Такий подарунок мені залишив пілот російський", — пожартував волонтер.
Денис Христов розповідав, що росіяни атакували його дроном 23 лютого на шляху до села Гусинка Куп'янського району. Також він опублікував світлини пошкодженого ударом безпілотника евакуаційного автомобіля.
Двох правоохоронців у Харківській області, які евакуювали цивільних у складі підрозділу "Білі Янголи", біля села Середній Бурлук убив російський дрон 20 лютого. Старшому сержанту Євгену Калгану було 39 років, а старшій лейтенантці Юлії Келеберді — 23 роки.