"Черговий день народження": волонтер Христов показав момент влучання дрона РФ в його авто (відео)

Український ведучий і волонтер Денис Христов показав момент влучання російського FPV-дрона в його автомобіль у Харківській області. Внаслідок атаки від дістав поранення обличчя.

Відео атаки дрона РФ Денис Христов опублікував на своїй сторінці в Instagram. За словами чоловіка, він потрапив під ворожий удар напередодні 4-х роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україні — 23 лютого.

Обережно! Чутливий контент!

"Купʼянщина. Мій черговий день народження", — підписав відео волонтер.

В ролику можна побачити, як FPV-дрон кружляє над автомобілем. Збити його у Христова не вийшло, і безпілотник завдав удару.

Волонтер звернувся по медичну допомогу в сусідньому населеному пункті. Він зазначив, що дістав поранення, бо був не в шоломі.

Наприкінці відео Христов показав уламок, який медики витягли з рани на його лобі.

"От у мене й відкрилося третє око завдяки цьому уламочку. Такий подарунок мені залишив пілот російський", — пожартував волонтер.

Денис Христов розповідав, що росіяни атакували його дроном 23 лютого на шляху до села Гусинка Куп'янського району. Також він опублікував світлини пошкодженого ударом безпілотника евакуаційного автомобіля.

Двох правоохоронців у Харківській області, які евакуювали цивільних у складі підрозділу "Білі Янголи", біля села Середній Бурлук убив російський дрон 20 лютого. Старшому сержанту Євгену Калгану було 39 років, а старшій лейтенантці Юлії Келеберді — 23 роки.