"Очередной день рождения": волонтер Христов показал момент попадания дрона РФ в его авто (видео)

Украинский ведущий и волонтер Денис Христов показал момент попадания российского FPV-дрона в его автомобиль в Харьковской области. В результате атаки он получил ранение лица.

Видео атаки дрона РФ Денис Христов опубликовал на своей странице в Instagram. По словам мужчины, он попал под вражеский удар накануне 4-й годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину — 23 февраля.

Осторожно! Чувствительный контент!

"Купянщина. Мой очередной день рождения", — подписал видео волонтер.

В ролике можно увидеть, как FPV-дрон кружит над автомобилем. Сбить его у Христова не получилось, и беспилотник нанес удар.

Волонтер обратился за медицинской помощью в соседнем населенном пункте. Он отметил, что получил ранение, потому что был не в шлеме.

В конце видео Христов показал осколок, который медики извлекли из раны на его лбу.

"Вот у меня и открылся третий глаз благодаря этому обломку. Такой подарок мне оставил пилот российский", — пошутил волонтер.

Денис Христов рассказывал, что россияне атаковали его дроном 23 февраля на пути к селу Гусинка Купянского района. Также он опубликовал фотографии поврежденного ударом беспилотника эвакуационного автомобиля.

Двух правоохранителей в Харьковской области, которые эвакуировали гражданских в составе подразделения "Белые Ангелы", возле села Средний Бурлук убил российский дрон 20 февраля. Старшему сержанту Евгению Калгану было 39 лет, а старшему лейтенанту Юлии Келеберде — 23 года.