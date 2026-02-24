Генштаб повідомив про нове рідкісне застосування ATACMS: які важливі ціль уразили на ТОТ

У ніч на 24 лютого 2026 року ракетні війська Збройних сил України застосували рідкісні ракети ATACMS для удару по військових об'єктах Збройних сил Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях. Для якої цілі ЗСУ не пошкодували дефіцит далекобійні засоби ураження, які перед цим били по Криму?

Під нічну повітряну атаку ЗСУ потрапили сім військових об'єктів противника, ідеться у звіті Генштабу, який з'явився вдень 24 лютого. Усі точки ураження перебувають неподалік від лінії зіткнення у Донецькій та Запорізькій областях і потрапляють у зону ураження обох версій ракет ATACMS, які США надали Україні до початку 2025 року.

Українське командування повідомило про використання ATACMS. Перша озвучена ціль нічної атаки — пункт управління 5-ї армії ЗС РФ у селі Новопетрівка Донецької області: ймовірно, саме туди вдарили далекобійні та високоточні американські ракети.

Інші цілі удару по ЗС РФ в ніч на 24 лютого:

Відео дня

склад матеріально-технічних засобів (МТЗ) підрозділу БпЛА "Рубікон" — село Василівка , ТОТ Запорізька область;

, ТОТ Запорізька область; два склади боєприпасів та МТЗ інших підрозділів російської армії — перше влучання у селі Приазовське ТОТ Донецької області, друге — у Олександрівка ТОТ Запорізької області;

ТОТ Донецької області, друге — у ТОТ Запорізької області; ремонтна база — Якимівка ТОТ Запорізької області;

ТОТ Запорізької області; два пункти управління на різних ділянках фронту — командний пункт "плюс" пункт керування БпЛА у селі Удачному та пункт управління БпЛА у Покровську на ТОТ Донецької області.

На Google maps можна позначити точки, які атакували засоби ураження ЗСУ в ніч на 24 лютого. Бачимо, що Новопетрівка, орієнтовно, на відстані 60 км від фронту, Новоазовське та Якимівка — близько 100-120 км (якщо не має плутанини з одноіменними селами). Вказані села — на найбільшій дистанції та справді могли потрапити у зону досяжності ракет ATACMS.

Ракети ATACMS — карта відпрацювань ЗСУ в ніч на 24 лютого 2026 року Фото: Google Maps

Ракети ATACMS — деталі

Зазначимо, Фокус писав про ракети ATACMS, які США відправили Україні за часів попереднього президента Джо Байдена. ATACMS — далекобійні високоточні засоби ураження, які запускають РСЗВ HIMARS та M270 MLRS. Дальність ракет, залежно від варіанту, — 165-300 км, вага бойової частини — 300-500 кг. Згідно з даними агентства AP, станом на травень 2025 року у ЗСУ начебто не мало залишитись ATACMS, оскільки Вашингтон їх надав близько 40-50 од. і усі вже використані. При цьому дозвіл на далекобійні удари по військових цілях у РФ Байден надав лише у листопаді 2024 року, наприкінці другого року війни РФ.

Тим часом Генштаб інформував про три випадки застосування ATACMS (включно з 24 лютого 2026 року). Перший випадок — 30 травня 2024 року удар по поромній переправі через Керченську протоку поруч з Кримським мостом. При цьому зауважили, що засіб ураження оминув засоби ППО ЗС РФ ("Панцир", "Тор", "Тріумф"), у тому числі, — і комплекси РЕБ. Другий випадок — 18 листопада 2025 року по території Російської Федерації. OSINTери написали, що може іти мова про удар чотирьох ATACNS про авіабазу "Балтімор" у Воронезькій області.

Нагадуємо, 21 лютого стало відомо про удар крилатої ракети українського виробництва "Фламінго" по Воткінському заводу, який виготовляє ракети "Искандер" та "Орешник" ЗС РФ.